Презентация TIGGO 8 PRO в Краснодаре: что нам показали

Фото предоставлено пресс-службой АВТО для ВАС

CHERY– уже довольно известный в России автомобильный бренд. Не является исключением и Краснодарский край, на дорогах которого все чаще можно увидеть такие авто. Об их особенностях и преимуществах в полной мере можно было узнать на прошедшей в середине мая презентации флагманского кроссовера TIGGO 8 PRO, организованной дилерским центром «АВТО ДЛЯ ВАС». Мероприятие прошло клубе загородного отдыха «Усадьба Фамилия» и имело успех у краснодарцев – посмотреть на новинку захотели многие. А представители «АВТО ДЛЯ ВАС» дали исчерпывающую информацию.

Фото предоставлено пресс-службой АВТО для ВАС

Перечисляя особенности именно этого автомобиля, можно упомянуть стильную решетку радиатора с эффектным узором – а ведь такое авто обязано производить впечатление! Также упоминания заслуживает полностью светодиодная оптика. Просто напомним, что эффективность светодиодов в 2,7 раза выше, чем у галогена, так что вполне очевидно, что производитель установил именно их. А интеллектуальная «начинка» позаботится о том, чтобы вождение было комфортным. Имеется и наружная подсветка – в корпусах боковых зеркал.

Фото предоставлено пресс-службой АВТО для ВАС

Любители «эффекта кабриолета» будут рады узнать о наличии современной, технологичной и стильной панорамной крыши. А роскошный кожаный интерьер, пожалуй, вполне способен впечатлить любого, даже очень взыскательного водителя. Впрочем, не стоит обманываться – при всей своей красоте салон весьма практичен, так что подойдет людям, которые часто возят с собой детей или домашних животных. Также TIGGO 8 PRO отличает большая колесная база и длина кузова – 4722 мм.

Теперь к «святой святых» - водительскому сидению. Оно тоже технологичное и имеет электрические регулировки в 10 направлениях. Чего, конечно же, ждешь от такого авто.

Двигатель – турбированный 1,6 TGDI на 186 лошадиных сил. Коробка передач роботизированная, и, благодаря плавному переключению, позволяет экономить топливо, что особенно заметно при передвижении по городу.

Фото предоставлено пресс-службой АВТО для ВАС

Все это мы узнали от специалистов дилерского центра и представителей компании-импортера. Также рассказали об условиях сервисного обслуживания – но эту информацию вам логичнее будет узнать у самого дилера.

Гостям мероприятия дали возможность протестировать автомобиль, и многие ею с удовольствием воспользовались. В итоге отзывы были сугубо положительными. Звучали такие слова как «комфортабельность салона», «стильный дизайн» и «сочетание новых технологий».

Впрочем, можно было познакомиться и с другими моделями CHERY- TIGGO 4, TIGGO 8, TIGGO 7PRO. И они тоже вызвали у гостей мероприятия большой интерес. Ведь у каждого свои вкусы, а модельная линия TIGGO позволяет выбрать то, что нужно лично вам.

И, конечно же, ажиотаж возник вокруг TXL– полноприводных кроссоверов от премиального суббренда CHERYEXEED. Они, как и положено высококачественным внедорожникам, так и пытаются подарить водителю новый, ранее незнакомый ему опыт вождения. Дизайнерский интерьер, американские сидения с мягкой текстурной экологичной кожей. Трехспицевое рулевое колесо и переключатели передач в форме «лепестков» как в спорткаре. И, разумеется, множество других приятных элементов - вроде качественного 3D-звука в салоне, двухзонного климат-контроля и высококачественной приборной панели. Однажды привыкнув такому, на меньше уже не согласишься. Даже если ты прокатился на CHERYEXEED TXL лишь в формате тест-драйва.

Фото предоставлено пресс-службой АВТО для ВАС

Что же касается «звезды вечеринки», то есть TIGGO 8 PRO – то это автомобиль одинаково подходящий и для городских дорог, и для дальних путешествий. Большой салон позволит с комфортом разместиться всей семье, а благодаря удобным сиденьям вы не будете уставать ни в водительском, ни в пассажирском кресле.

Впрочем, это наверняка не последнее подобное мероприятие от «АВТО ДЛЯ ВАС», так что ждем презентаций и других новинок! Ну а если вы пропустили презентацию, менеджеры «АВТО ДЛЯ ВАС» с радостью проведут тест-драйв любой модели в салоне по адресу: город Краснодар, ул. Горячеключевская, 2/1.