У бизнесмена угнали Mercdes за 13 млн рублей с парковки ресторана

Машина была припаркована на стоянке вместе с другими авто.

В Краснодаре ищут любителей прибрать к рукам элитные тачки. Добычей неизвестных стал Mercedes-Benz GLE. Стоимость такой иномарки, на секундочку, может достигать 13 миллионов рублей. За эту сумму владелец получает полный фарш: и шикарный кожаный салон, и интеллектуальные системы, и просто пафосное средство передвижения.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в полицию обратился 44-летний генеральный директор компании, которая оказывает услуги такси и аренды машин в Новороссийске. По словам мужчины, все случилось на улице Сормовской. На парковке одного из здешних ресторанов коммерсант оставил свою тачку и был уверен, что они никуда не пропадет. Но ошибся. Незнакомец сумел попасть за руль и даже умудрился завести иномарку.

Несмотря на то, что в «Мерсе» было современное противоугонное оборудование, это не помогло.

- Иномарка новенькая – 2020 года выпуска, застрахована по каско. В баке находилось 30 литров бензина, а еще машина оборудована штатным иммобилайзером (вид электронного противоугонного устройств – Авт.), - сказал пострадавший мужчина в отделе полиции.

Несмотря на то, что в «Мерсе» было современное противоугонное оборудование, это не помогло. Злоумышленники как-то обхитрили защиту. Хотя удивительно – Mercedes же не «Жигули», которое заводи и езжай.

- Во время розыска машину обнаружили в станице Динской на автодороге М4 «Дон» в районе стекольного завода. Автомобиль был разобран на запчасти и брошен в лесополосе, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас по этому поводу идут разбирательства. По мнению полицейских, кражи таких престижных машин совершаются исключительно под «заказ».