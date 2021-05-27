Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 мая 2021: стали известны самые зараженные районы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» не перестает следить за развитием ситуации с распространением страшной инфекции в Краснодарском крае. Уже более года в регионе действует режим повышенной готовности.

По последним данным, за сутки положительные тесты на коронавирус в Краснодарском крае пришли 93 людям. Это означает, что пандемия коронавируса отступает. Уже несколько недель на Кубани не фиксировалось более 99 новых случаев заражения.

По информации «КП» – Кубань», наибольшая заболеваемость страшной инфекцией за минувшие сутки зафиксирована в Краснодаре, Анапе и Тихорецком районе. Здесь обнаружено 20, 10 и восемь инфицированных соответственно.

Сдерживает заболеваемость населения массовая вакцинация граждан. Она стартовала на Кубани в конце 2020 года. За это время прививку от COVID-19 сделали более полумиллиона жителей Кубани. Этот показатель увеличивается каждые сутки. Он возрастает на несколько тысяч.

Отметим, что с начала пандемии положительный тест на коронавирус сдали 47 951 житель Краснодарского края, из них 42 956 были выписаны с выздоровлением, еще 2968 – скончались.

- Сейчас на ИВЛ остается 51 пациент, двое – на ЭКМО, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

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