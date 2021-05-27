Жесткое столкновение парня на электросамокате с велосипедисткой в Геленджике попало на видео

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Несчастный случай произошёл на набережной в Геленджике. Парень на электросамокате на скорости влетел в велосипедистку. Удар был такой силы, что девушку отбросило на асфальт. Она сильно ударилась головой.

Жесткое столкновение попало в объективы городских камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушка после падения с велосипеда на несколько минут была без сознания. Очевидцам, сбежавшимся узнать о состоянии пострадавшей, пришлось вызвать на место «скорую».

- Кто-то из участников происшествия явно зазевался. Последствия вы видите. Уважаемые жители и гости курорта, не подвергайте себя и окружающих опасности! – обратили внимание на случившееся представители администрации города-курорта.

По некоторым данным, девушка заявила, что претензий к парню на самокате не имеет. Но несмотря на это, по данному факту полицейские проводят проверку.

В мэрии Геленджика после случившегося попросили жителей и туристов, катаясь на самокатах и велосипедах, не развивать скорость на набережной, а также не переоценивать своих возможностей за рулём этих средств передвижения.

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за участившихся случаев наездов на пешеходов в Анапе в прогулочной зоне курортной набережной запретили ездить на велосипедах и электросамокатах. Там установили соответствующие дорожные знаки. Не исключено, что в Геленджике в ближайшее время введут такие же меры.

По крайней мере, пока электросамокаты на набережной в Геленджике не запрещали, а вопросы их использования регулирует полиция, об этом сообщили в мэрии. Сотрудники МВД наблюдают за соблюдением порядка в обычном режиме.

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