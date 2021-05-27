Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

27 официально истекало действие режима повышенной готовности, который вводился на территории Краснодарского края. Не смотря на то, что в регионе активно идет вакцинация населения, к тому же санитарные врачи не регистрируют вспышек коронавируса в каки-либо районах, антиковидные меры решено все же продлить. Медики и сотрудники Роспотребнадзора боятся, что, отменив все ограничения, уровень заболеваемости резко увеличится. Потому по их рекомендации губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности.

Согласно документу, режим повышенной готовности, ранее введенный из-за пандемии COVID-19, продлен до 11 июня 2021 года. Постановление уже опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении коронавирусных ограничений.

Что радует, каких-либо новых запретов и ограничений на Кубани не вводится. Требования по эпидбезопасности сохраняются в том же объеме, что и до сегодняшнего дня.

Постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении коронавирусных ограничений.

КОНКРЕТНО

Итак, согласно документу, в Краснодарском крае, как и прежде, действует масочный режим. Жители должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах. Повязки следует надевать как в торговых точках, так и ТЦ. К слову, продавцы имеют право отказать в обслуживании, в случае, если покупатель откажется надеть маску, а охранники торговых центров могут не пропустить в здание.

Кроме того, лицо должно быть закрыто в общественном транспорте, на вокзалах и аэропортах. Не стоит забывать про такси, где пассажиры и водители также должны ехать в масках.

Еще одно требование, которое сохраняется, - это социальная дистанция в 1,5 метра. Ее просят соблюдать в общественном транспорте и в магазинах, стоя в очереди.

Все заведения работают строго до полуночи, никаких кальянов ни в кафе, ни в барах быть не должно.

По-прежнему гражданам старше 65 лет предписывается оставаться на самоизоляции.