Пластик вместо ракушки: почему нельзя доверять продавцам сувениров на курорте

Разнообразные раковины по-прежнему остаются главным сувениром из Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне Сочи бьет рекорды по числу туристов . На курорте небывалый наплыв гостей. Отели в Адлере и на Красной Поляне забронированы на 90%, снять номер реально сейчас только в Лазаревском районе. Отдыхающие проводят время на пляже и выезжают на экскурсии, мечтая купить оригинальные сувениры. Выяснили, какие подарки лучше приобретать на курорте, чтобы не попасть впросак.

Продажа сувениров в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Купила ракушку на пляже, а она из пластика, - пожаловалась «Комсомольской правде» - Кубань» жительница Воронежа Ирина Меднис. – Обидно, не повезу же я кусок пластмассы друзьям.

Разнообразные раковины по-прежнему остаются главным сувениром из Сочи. Но если 20 лет назад это были настоящие рапаны, выловленные у берегов курорта, которые лакировали на Сочинской сувенирной фабрике, то теперь – заморские, в том числе подделки из пластика.

Развалы, на которых продаются сочинские сувениры, только на первый взгляд радуют разнообразием. На самом деле уже набили оскомину эти надписи на майках с закатом: «Теще из Сочи», «Местный царь», «Забил на вирус, поехал на море». Да и выполнены они кустарным способом, так что футболка облезет при первой же стирке.

Сувенирный развал в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В тройке лидеров – краснодарский чай, который выращивают на курорте. Но здесь тоже палка о двух концах. Настоящий ароматный чай можно найти только в фирменных магазинах чаеводческих хозяйств. На сувенирных развалах в яркой банке-матрешке может оказаться совсем не майский крупнолистный, а «солома» с мелкими чаинками.

Сушеная хурма - тоже сувенир Фото: Виктор КЛЮШКИН

БУДЬ В КУРСЕ!

На фоне закрытия авиасообщения с Турцией в апреле на курорте столкнулись с повышенным спросом на отдых. Результатом стало повышение цен.

Но в секторе санаториев и сегменте две-три «звезды» рост цен составил в среднем 10-12%, что сопоставимо с обычным сезонным колебанием цены. Разброс цен зависит от категории номера и района расположения объекта размещения.

Наибольший рост цен отмечается в сегменте четыре-пять звезд. Это более 110 отелей курорта. Многие отели в данном секторе подняли цены в среднем на 70-90%. В ряде объектов цена за номер в сутки вдвое выше цены 2019 года. При этом 40% от общего числа отелей сегмента 4-5 звезд работают под управлением международных гостиничных операторов.

Именно сетевые отели применяют в своей работе так называемое динамическое ценообразование, когда цена номера зависит от спроса. Механизмов регулирования стоимости оказания услуг сетевыми отелями нет, так как основная их часть работает под прямым управлением международных гостиничных операторов или по договору франшизы.

Сувенирный квартал в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

КОНКРЕТНО

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о плюсах и минусах отдыха в курортных поселках Сочи.