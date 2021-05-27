Оголились ради обложки: знойные красотки попали в топ-100 журнала Maxim

Фото: maximonline.ru

Сразу четыре красотки из разных городов Краснодарского края хотят добиться титула самой сексуальной девушки года. Помимо звания они получают награду - публикацию на обложке мужского журнала Maxim. Модели опубликовали откровенные снимки, из которых мы решились показать вам самые скромные.

Больше всего шансов на победу у 28-летней Анастасии Скибицкой из Краснодара. Она занимает 17-е место, а ее рейтинг 66%.

Анастасия Скибицкая. Фото: maximonline.ru

Стоит сказать, девушка уже ранее участвовала в конкурсе - было это в 2019 году. Но тогда ей победу одержать не удалось. По всей видимости, красотка поняла, что ее снимки оказались слишком скромными, поэтому спустя два года она решила поразить весьма откровенными съемками. На что только не пойдут девушки ради глянца!

Анастасия Скибицкая. Фото: maximonline.ru

Неподалеку от нее в рейтинге находится 30-летняя сочинка Анна Иоаннова - она на 24-й строчке. По данным журнала, ее рейтинг привлекательности для читателей на данный момент составляет 66%.

Анна Иоаннова. Фото: maximonline.ru

Она - профессиональная модель, потому как вести себя перед камерой, девушка знает. Но для того, чтобы поразить всех, она решила обнажиться.

Анна Иоаннова. Фото: maximonline.ru

Еще одна красотка, попавшая в топ-100, 18-летняя краснодарка Майя Борозинец. По сравнению с другими участницами, тело девушки максимально прикрыто. Однако даже сквозь одежду видна шикарная фигура модели, что и покорило тех, кто голосовал за нее.

Майя Борозинец. Фото: maximonline.ru

Стоит сказать, Майя - студентка одного из кубанских вузов, впереди у нее сессия, после которой она готова окунуться с головой в модельный бизнес.

Майя Борозинец. Фото: maximonline.ru

Покорила многих и 34-летняя Ольга Яворская.

Ольга Яворская. Фото: maximonline.ru

Эта знойная красотка из Сочи, вместе с остальными конкурсантками поедет в Москву на фотосессию, по результатам которой редакция мужского журнала выберет 10 претенденток. А затем 14 июля жюри выберет одну победительницу. Она и станет лицом сентябрьского номера журнала.