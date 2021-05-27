Топ-5 самых опасных улиц Краснодара 2021: где легче всего попасть в ДТП в краевом центре

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Самые опасные улицы Краснодара 2021 – удивительно, но это популярный запрос среди жителей краевого центра. Каждый месяц минимум пять тысяч человек интересуются таким рейтингом. Он меняется практически постоянно, и это неудивительно.

Чаще всего аварии случаются в районах, где идет ремонт дорог. Невнимательные водители подпирают друг друга на дорогах. О серьезных авариях речи не идет, но получить царапину или потертость на авто в этих районах легко.

Однако за полгода в Краснодаре наметились три лидера так называемого антирейтинга. Это улицы, где аварии случаются постоянно. Они не зависят от погоды, времени суток и ремонтных работ.

Самые опасные улицы Краснодара 2021 – этот рейтинг строился на данных аварий с участием водителей с полисами ОСАГО и КАСКО.

Возглавила список улица Российская. Она одна из самых длинных в Краснодаре. Ее протяженность – 9 км. Именно с этим эксперты связывают большое количество аварий.

Также на улице расположено большое количество торговых центров, жилых домов, школ, детских садов и больницы. Поэтому ДТП здесь случаются ежедневно.

Самые опасные улицы Краснодара 2021 стоит объезжать по дублерам, если таковые имеются.

Например, у улицы Дзержинского его, по факту, нет. Она расположилась на второй позиции в антирейтинге. Здесь расположено большое количество жилых домов, а также летное военное училище.

«Бронза» списка самые опасные улицы Краснодара 2021 ушла улице Уральской. Здесь расположено большое количество магазинов и жилых домов, а также огромная промышленная зона.

Также на улице идет активное строительство новых живых и развлекательных комплексов. Именно с этим связано большое количество аварий на участке.

Также в пятерку попали улицы Красных Партизан и Ставропольская.