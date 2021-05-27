Моргенштерн пожертвовал три миллиона рублей на лечение мальчика из кубанской глубинки

Сейчас на счету мальчика - 28 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

У трехлетнего Илюши Худобы редкое генетическое заболевание – СМА 2 типа. Чтобы малыш начал ходить, ему нужен укол «Золгенсма», который стоит 168 миллионов рублей. Родители мальчика объявили сбор средств, но он идет очень медленно. Сейчас баланс на процедуру равен 28 миллионам рублей.

Внушительный вклад внес популярный музыкант Алишер Моргенштерн. 26 мая на страничке в социальных сетях мальчика появилась информация о самом большом переводе – три миллиона рублей. А 27 числа родители раскрыли имя знаменитого благотворителя.

- Чертовски хорош! Спасибо, Моргенштерн!. Гений, мы понимаем. Вчера Алишер Моргенштерн добавил нам нулей на счет, шесть нулей…3 000 000. Спасибо, Моргенштерн! И это восторг, это детская радость, потому что для нас это словно 300 000 000. Вас замечал кто-то важный для вас? Тогда вы понимаете. Я бы написала «спасибо» еще ярд раз, но и этого будет мало, - написала в соцсетях мама мальчика Евгения Александровна.

Мама мальчика благодарит Моргенштерна в соцсетях

Евгения – сотрудник МВД. Она рассказывает, что ей помогают и ее коллеги, и обычные люди. Но и этой помощи еще очень мало, срок идет на считанные минуты. Генетический препарат, на который идет сбор средств, вводят детям с маленькой массой тела. Ребенок должен весить не больше 13,5 килограммов. Уже сейчас он весит меньше 13 килограммов. Ему нужна не просто помощь, а экстренная помощь. Времени очень мало.

Счет идет на минуты

Реквизиты для помощи:

Сбербанк 4276 1609 5037 7607

Альфа-банк 5559 4937 0485 7078

ВТБ банк 5368 2901 3395 3085

89615171770, получатель - Евгения Александровна П.

QIVI кошелек: 89615171770

PayPal: PayPal.me/smailikiluwa

БФ «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

СМС на короткий номер 3434 со словом ХУДОБА 300 (где 300 сумма пожертвования)

БФ "ЦВЕТЫ ДОБРА"

СМС на короткий номер 3434 со словом ИЛЯ 300 (где 300 сумма пожертвования)

Страничка мамы в Instagram @smailik_iluwa, @evgeniya83_

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