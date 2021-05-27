Полицейский устроил расправу над подозреваемым в краже коров Фото: Василий Вахрин

Этот сюжет большой похож на криминальную хронику из 90-х. Только в главных ролях не бандит, а полицейский – заместитель начальника по оперативной работе.

Казалось бы, его задача – защищать граждан. Но только не в этот раз. Вместо защиты он учинил настоящую расправу над жителем Тимашевского района.

- У них была личная неприязнь, – говорит «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

Что не поделил полицейский и местный житель, пока непонятно. Загадкой остается и тот факт, как они оба оказались ночью на ферме в станице Калининской. Известно только, что правоохранитель был не один. На «стрелку» приехал вместе с друзьями.

- Он подозревал мужчину в краже рогатого скота и желании сбежать, – говорит источник «КП» – Кубань».

Вместо объяснительной в отделении получился допрос с пристрастием. Полицейский минимум пять раз сильно ударил соперника ногой в спину и по туловищу, а затем достал огнестрельное оружие и начал палить.

- Насчитали минимум 5 выстрелов, – резюмирует источник.

Расправа случилась поздней ночью , поэтому напугала людей. Соседи проснулись и вызвали полицейских. Прибывшие на место сотрудники никого на месте не застали. Но позже установили, что к разборкам причастен сотрудник правоохранительных органов.

- Он уже уволен из полиции по отрицательным мотивам, - пояснили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.