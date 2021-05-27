Зажигают с поварами и покупают дорогие тачки: Как футболисты «Краснодара» проводят отпуск

Фото: instagram.com/cristianramirez1994

Самый тяжелый сезон в истории футбольного клуба «Краснодара» остался позади. За год «быки» пережили смену тренера, вылет из Лиги чемпионов и остались без еврокубков на следующий сезон.

Будущим летом команду ждет масштабная перезагрузка. Об этом после победы над «Ростовом» в последнем туре чемпионата России заявил главный тренер клуба Виктор Ганчаренко.

Сразу после игры специалист улетел в Москву – на день Рождения близкого друга и главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого.

Из-за чемпионата Европы по футболу у нескольких игроков отпуска практически не было. После пары дней отдыха и фотосессии с беременной женой Матвей Сафонов улетел в сборную России. Туда же отправился полузащитник «быков» Алексей Ионов.

Не слишком насыщенным получился отдых для Виктора Классон и Кристоффера Олссона. Оба игрока получила вызов в сборную Швецию на Евро-2020.

За пару дней до отъезда в команду Олссон успел сыграть свадьбу. Он расписался с Софи Марией Якобссон, которая в прошлом году родила ему дочку.

Также узаконил свои отношения Магомед-Шапи Сулейманов. На родине в Махачкале он сыграл свадьбу с Аминой. На торжество были приглашены только близкие друзья и родные.

Также отправился на родину Реми Кабелла. Француз истосковался по Лазурному берегу. Полузащитник не раз признавался, что ему тяжело приходится без семьи.

Сейчас хавбек находится в Аяччо. На фото он позирует на фоне Maserati Grancabrio. Минимальная комплектация такого автомобиля обойдется в 13 695 974 рубля.

Кайо и Масиэл Вандерсон сразу после победы над «Ростовом» улетели в Дубай. После игры Виктор Ганчаренко переживал, что полузащитник получил серьезную травму, но, судя по снимкам с ОАЭ, с хавбеком все в порядке. Сам игрок ситуацию никак не комментирует.

Также в Дубае отдыхает защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. Он пропустил вторую часть сезона из-за травмы. Сейчас игрок сборной Эквадора чувствует себя хорошо. Он уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

В ОАЭ Кристиан отдыхает вместе с семьей. Он катается на лошадях, ужинает в ресторане Бурак Оздемир, больше известного CZN Burak, и играет в гольф.