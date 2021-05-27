В Новороссийске стоянка провалилась в яму вместе с машинами

Пострадавших в ЧП нет. Фото: AntiDPS & NVRSK_ROAD

Днем 27 мая на перекрестке улиц Пархоменко и Цедрика в Новороссийске обвалился грунт. Вместе с ним рухнули вниз и шесть автомобилей, припаркованных у забора стройки. Об этом сообщают очевидцы.

Фото: AntiDPS & NVRSK_ROAD

- Все случилось за считанные секунды. Резкий толчок и, - бам! - все шесть машин ушли под забор, - рассказывают очевидцы.

ЧП случилось при строительстве частного медицинского центра. Оказалось, что там лопнула подпорная бетонная стена.

- Копали котлован, и лопнула подпорная бетонная стена, после чего рухнул и грунт. Машины стояли на неоформленной стоянке. Это земля для стройплощадки. Там будет парковка в дальнейшем, пока что это обсыпанная щебнем территория для того, чтобы подъезжала техника. Незначительно пострадали два автомобиля. Мы связались с владельцами, дали гарантии, что ущерб будет возмещен. Ждем от людей суммы, - рассказал «КП»-Кубань» застройщик частного центра Янис Михайлиди.

Застройщик Янис Михайлиди

Металлический забор от разрушения спас ковш экскаватора.

Фото: AntiDPS & NVRSK_ROAD

ГИБДД составило представление об исправлении ситуации. Точные причины случившегося устраняются.