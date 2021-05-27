Пятиклассник выследил и задержал извращенца, который приставал к детям

Ярослав не испугался и решил помочь отыскать злодея.

О том, какой ужасный случай произошел средь бела дня в станице Северской, учащиеся местной школы №44 и не знали. А уж, когда во время урока зашли двое сотрудников в погонах, и вовсе были удивлены.

- Кто Ярослав Волошин? – спросил правоохранитель, обращаясь к классу.

Мальчик с русыми волосами и в казачьей форме встал и направился к доске. Под овации одноклассников 10-летний ребенок поручал награду из рук следователей – это благодарность за помощь в поимке преступника.

Спугнуть помог велосипедист

Все случилось в октябре 2020 года, когда Ярослав отправился в продуктовый магазин.

Обычный воскресный день, время близилось к полудню, мальчик шел по улице вдоль частных домов. По этому маршруту он ходил постоянно, как и большинство местной детворы.

- Мама попросила меня купить крупы. Иду по дороге и вижу, как за мной следит какой-то подозрительный тип. Я немного ускорил шаг и отдалился от него, - вспоминает события того дня Ярослав.

Ярослав учится лишь в пятом классе.

Магазин находится в 10 минутах ходьбы от дома – через речку. Перейдя мост, школьник зашел в торговую точку, купил все необходимое и уже шел обратно, как вдруг его снова настиг незнакомец. Высокий парень пытался заговорить с ребенком. Он интересовался, куда направляется ребенок, но мальчик старался не реагировать. Когда Ярослав уже подошел к мосту, мужчина вновь его окрикнул, попросив остановиться. На секунду школьник замедлил шаг, думая, что человек хочет найти какую-то улицу. Но все оказалось не так.

- Он что-то мямлил, я толком не мог разобрать. В какой-то момент этот парень схватил меня и начал приставать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ярослав. – Я ему в ответ: «Ты что делаешь?!» Бью по рукам, вырываюсь и, что есть силы, побежал в сторону дома. А он за мной начал гнаться.

Удрать от негодяя Ярославу все же удалось. Увидев, как на встречу едет велосипедист, злодей тут же развернулся и скрылся.

Прибежав домой, школьник тут же рассказал о случившемся матери.

- Он взахлеб говорил, что произошло. К счастью, он запомнил и лицо, и повадки этого человека, поэтому я предложила выйти и найти его, чтобы сдать в полицию, - продолжает мама Ярослава Наталья.

Идея поддержал и отец мальчика.

- Сыну удалось вырваться, но ведь на его месте могла быть девочка и, не дай Бог, произошло бы что-то плохое! – говорит Артем.

Школьника награждали на глазах у всего класса. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Предлагал конфеты малолеткам

Первые часы поисков не увенчались успехов. Камер в станице нет, надежда только на очевидцев. Но в момент преследования никого на улице не было, незнакомца никто не видел.

- Тогда я написал в пост в соцсетях. Со слов сына составил портрет этого человека, - продолжает отец школьника.

Многие узнали этого парня. Дело в том, что внешность у него действительно запоминающаяся. Как говорит сам Ярослав, он высокий и очень худощавый, при этом речь у него не внятная, а голос имеет определенный тембр, который не спутаешь.

- А еще у него два передних зуба сильно выпирают и черты лица отталкивающие, - рассказывает как на духу Ярослав.

Оказалось, что этот странный тип часто гулял около детских площадок, подходил к детям, предлагал конфеты, пытался увести с собой. К счастью, довести до конца задуманное он так и не смог. То сами дети убегали, то успевали прогнать взрослые, которых он очень боялся.

О том, что его будут благодарить следователи, Ярослав не ожидал. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Сверстники играл в футбол, а мальчик искал преступника

Как только стало известно, где чаще всего встречали этого человека, Ярослав вместе с отцом вышел «патрулировать» улицы. Пока все дети шли играть в футбол, «казаков-разбойников» школьник пытался выйти на след незнакомца. Ведь только он мог его опознать!

И вот в один из дней Ярослав увидел того самого человека. Он жил в одном из частных домов неподалеку от улицы, где приставал к мальчику. Отец тут же набрал номер полиции, сообщил, что случилось, и указал, где можно найти злоумышленника.

Участковые на сообщения тут же отреагировали. Парня задержали старший лейтенант Макич Степанян и младший лейтенант Дмитрий Кубин. А уже в отделе полиции Ярослав опознал нападавшего. Причем, сделать это удалось благодаря голосу – именно его лучше всего запомнил подросток.

Старший следователь СО по Северскому району СУ СК по Краснодарскому краю Иван Московченко начал тщательное расследование. Во время разбирательств всплыли и другие случаи, произошедшие в станице. Они-то и легли в основу уголовного дела.

- Как позже выяснилось, этому мужчине 30 лет, проживал он в Северской. У него есть определенные отклонения в психике, это подтвердила и экспертиза. На ее основе суд назначил ему лечение в медицинском учреждении. Куда его отвезли не знаем, но главное, что он изолирован. Мы можем спать спокойно – дети в безопасности! - говорит мама Наталья Волошина.

Награда за помощь

Когда суд закончился, следователи решили наградить мальчика, который им помог. Они узнали, где он учится, позвонили в школу и попросили выделить для награждения пару минут.

За помощь в расследовании Ярославу Волошину вручили благодарственное письмо. Его на глазах изумленных одноклассников передал руководитель следственного отдела по Северскому району регионального СКР Юрий Зиниша.

– Офицер поблагодарил пятиклассника за проявленную бдительность и помощь в установлении личности злоумышленника, – говорят в «Комсомолке» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Обращаясь к одноклассникам Ярослава, сотрудник ведомства сказал, что с ними в одном классе учится мужественный мальчик, с которого стоит брать пример.

Ребята в классе были удивлены и сотрудникам в погонах, и награде своего товарища. О поступке Ярослава никто из них не знал – сам мальчик не хвастался, что смог поймать преступника. Не рассказывал даже близким друзьям.

- Да, конечно, я никому не рассказывал. Да и о награде в тот момент даже не думал. То, что меня при всех поблагодарят, я и не знал. После урока ко мне подбежали приятели, начали задавать вопросы, как это было. Многие в школе благодарили, - делится впечатлениями.

- А ты что отвечал? – интересуюсь я.

- Да никаких проблем! Если надо – еще помогу, - уверенно ответил Ярослав.