Доходы губернатора Кубани в 2020 году выросли почти в два раза

Вениамин Кондратьев со своей семьей

27 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разместил на официальном сайте администрации сведения о доходах своей семьи за 2020 год. За это время их доход вырос почти в два раза и составил четыре миллиона рублей, при этом жена Кондратьева заработала 781 тысячу рублей.

Известно, что в 2019 году губернатор заработал 2,1 миллион, а его жена – 778 тысяч. Также в декларации указана и собственность четы. Она, нужно отметить, не изменилась.

Кондратьевым принадлежит квартира площадью в 226 квадратов, дом, земельный участок и автомобиль УАЗ 3159. Кроме того, в совместном пользовании указан еще один дом и участок.

В администрации рост доходов объяснили тем, что Вениамин Кондратьев не ходит в отпуск.

- Да, действительно, цифра увеличилась почти в два раза. Но спешим огорчить конспирологов. Нынешний губернатор не ходит в отпуск. А в прошлом году Кондратьев избрался на второй срок. По закону с окончанием полномочий глава региона увольняется и получает расчет. Так вот это компенсация за неиспользованный отпуск за пять лет, - прокомментировал «КП»-Кубань» источник в управлении региона.

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