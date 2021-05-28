В Сочи отрылся первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ

Фото: СБЕР ЕАПТЕКА.

На торжественном открытии хаба присутствовали: Сергей Белоусов, заместитель главы города Сочи и Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением ПАО Сбербанк в Сочи. Владимир Еремин, директор Юго-Западного региона компании СБЕР ЕАПТЕКА рассказал гостям о преимуществах сервиса, особенностях работы хаба и перспективах развития компании в Краснодарском крае.

Фото: СБЕР ЕАПТЕКА.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«СБЕР ЕАПТЕКА продолжает активное развитие в регионах, и начало работы в Краснодарском крае - очередной шаг в этом направлении. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ у жителей Сочи появится возможность приобретать препараты последнего поколения, в том числе редкие, которые раньше не были представлены в аптеках города. СБЕР ЕАПТЕКА видит свою задачу в том, чтобы способствовать развитию цифровой медицины в стране, и мы рады, что будем помогать жителям Краснодарского края заботиться о своем здоровье и здоровье близких».

Работу в Краснодарском крае СБЕР ЕАПТЕКА начала с благотворительной акции. Компания передала лекарства и медицинские товары Краснодарскому краевому благотворительному фонду «Миллионы детских сердец», оказывающему помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Благотворительный заказ от СБЕР ЕАПТЕКИ будет направлен в детский санаторий «Горный воздух» для больных туберкулезом.

Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением Сбербанка:

«Сбер развивается в рамках клиентоцентричной экосистемы. В настоящий момент мы предлагаем жителям и гостям курорта более 120 услуг и сервисов в разных индустриях и сферах. Цифровые решения в области здравоохранения стали особенно актуальны в текущей ситуации, поэтому открытие хаба СБЕР ЕАПТКИ в Сочи - это шаг навстречу безопасности и комфорту наших клиентов».

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ на курорте - одна из стратегий развития компании в регионах. В 2021 году заработали первые аптечные хабы в Йошкар-Оле, Самаре, Пскове, Кемерове, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Перми, Ростове-на-Дону, Астрахани, Ставрополе, в 2020 году - Казани.

Фото: СБЕР ЕАПТЕКА.

Сергей Белоусов, заместитель Главы Администрации города Сочи:

«Ежегодно наш курорт посещают свыше 6 миллионов туристов из разных городов страны и зарубежья. Появление СБЕР ЕАПТЕКИ в Сочи будет способствовать развитию цифровой медицины и ее популяризации не только среди жителей, но и среди гостей курорта. Уверен, многие из них по достоинству оценят новый удобный сервис».

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям и гостям курорта станет доступен широкий ассортимент лекарств, включая редкие и дефицитные препараты. В хабе представлено более 12 000 товаров с перспективой расширения ассортимента до 18 000 наименований. Помимо лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Стоит отметить, что со временем СБЕР ЕАПТЕКА планирует увеличить количество пунктов самовывоза за счет сотрудничества с аптечными сетями в Сочи.

Аптека-хаб в Сочи работает по адресу: ул. Виноградная, 36. Площадь хаба 326,9 кв. м, из них 34,6 кв. м занимает аптека и 231 кв. м – место для хранения товаров. На момент открытия в хабе работают девять сотрудников: заведующая, два фармацевта, четыре комплектовщика и два курьера. Хаб рассчитан на обработку 1000 заказов в день. По мере роста количества заказов штат будет расширяться. Заказы курьеры доставляют на автомобилях, также в ближайшее время доставка будет осуществляться на мопедах и самокатах.

Фото: СБЕР ЕАПТЕКА.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка:

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке — более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает в более чем 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. Ежемесячно сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).