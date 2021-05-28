Забыть про очки и линзы

Фото: клиника «Нью-Вижн»

Близорукость – проблема, от которой страдают многие. Кто-то пытается компенсировать ее очками и линзами, что, конечно же, сказывается на качестве жизни. А другие выбирают лазерную коррекцию зрения, чтобы забыть и про саму близорукость, и про надоевшую оптику. В чем плюсы этой операции, рассказал офтальмолог-хирург клиники «Нью-Вижн» Алексей Оксин.

Офтальмолог-хирург клиники «Нью-Вижн» Алексей Оксин

«Некоторые просто не нравятся себе в очках»

- Раньше люди обычно мирились с близорукостью, предпочитали годами носить очки или линзы. Что изменилось сейчас? И как может помочь лазерная коррекция?

- Сегодня все больше людей предпочитают провести операцию по лазерной коррекции зрения, чтобы навсегда отказаться от очков или линз. Причины достаточно очевидны – мы чаще водим автомобиль, нежели прошлые поколения. Сегодня более высокие требования к остроте зрения предъявляются на производствах.

Да и сама лазерная коррекция активно практикуется уже больше 20 лет, и очень хорошо себя зарекомендовала – все убедились, что она дает качественный и длительный результат.

- Почему многие хотят отказаться от очков или линз? Что говорят пациенты, которых вы лечите?

- Кто-то руководствуется исключительно косметическими соображениями – бывает, что человек просто не нравится себе в очках. Кто-то трудится на высоте или в силу профессии должен носить маску, что сложно делать, если вы в очках – например, при сварочных работах. В конце концов, многие люди приходят просто потому, что им в принципе не нравится что-то носить. Ведь очки и линзы можно повредить или потерять. А при длительном ношении контактных линз даже может появляться ощущение жжения или тумана в глазах. Кроме того, случается, что человек случайно наносит на линзу инфекцию, от которой потом воспаляется глаз. Все это, безусловно, причиняет большой дискомфорт.

«Вечная линза»

- Как происходит операция по лазерной коррекции близорукости?

- Она состоит из двух этапов. Первый – это формирование роговичного лоскута, при котором происходит срез очень тонкого слоя роговицы. Далее на обнажившейся ткани с помощью лазера создается новая поверхность. По сути, мы достигаем эффекта контактных линз – но уже на самой роговице. В результате человек начинает очень хорошо видеть.

Особенно лазерная коррекция актуальна для пациентов с диагнозом «астигматизм». Потому что при этой патологии очень тяжело подобрать очки или контактные линзы, так как иногда они просто не могут компенсировать все проблемы в зрении. Кроме того, при прогрессировании астигматизма линзы постоянно приходится менять.

Фото: клиника «Нью-Вижн»

- Как долго длится эффект от такой операции?

- Фактически он является пожизненным, и операцию по лазерной коррекции близорукости нужно сделать всего один раз. Иногда регресс случается, но это происходит очень редко – по мировой статистике, речь идет всего о 5% случаев. Кроме того, многое зависит от степени близорукости. Если у пациента зрение было минус два, то регресс крайне маловероятен. Если же оно до коррекции было минус десять, то понятно, что вероятность частичного возвращения близорукости повышается. Впрочем, речь все равно идет о довольном незначительном ухудшении зрения. И, если оно и происходит, то далеко не сразу, а спустя 10-15 лет.

А главное – как правило, в случае необходимости операцию по лазерной коррекции зрения можно провести повторно и успешно устранить эти небольшие степени близорукости.