Эколог объяснил, с чем связано массовое нашествие комаров на Кубани

От комаров есть несколько вариантов спасения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители станицы Ладожской, что в Усть-Лабинском районе, начали массово жаловаться на большое количество комаров. Они записали видео, как спустя секунду на теле сразу же образуются вихри насекомых. Люди жалуются, что проблема никак не решается.

Тем временем, в администрации Усть-Лабинска рассказали, что эта проблема актуальна для всего района, и ее все же пытаются решить. Однако есть сложности – дезинсекция может навредить пчеловодам.

- Дезинсекцию от насекомых в полях мы сможем провести только после обработки посевов. Ее можно будет проводить только утром, чтобы не навредить пасекам. До этого в городе уже была обработка общественных мест, - прокомментировали ситуацию в администрации Усть-Лабинска. - Отметим, что обрабатывают земли от комаров с помощью сельхозвертолетов, с которых распыляют безопасную для животных и растений, но губительную для насекомых жидкость.

Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко назвал причины появления комаров.

- Комары на Кубани совсем не редкость. Особенно вдоль реки и в части плавней. Ближе к лету насекомых становится больше, и они все очень злые. Раньше их было много в районе Большого Сочи, там находился очаг малярии. Что касаемо опасности – самой большой угрозой может стать малярия, но это большая редкость, в России ее нет. Ее могут принести только туристы из субтропиков. Но вот у нас может быть лихорадка Западного Нила. Популярное и до сих пор не побежденное заболевание. Переносится очень тяжело, с лихорадкой и высокой температурой, - рассказал эколог.

Также Вениамин Голубитченко дал несколько советов о том, как избавиться от комариного нашествия самостоятельно, и как обезопасить себя и свою семью.

- Нужно носить плотную одежду, особенно по вечерам, - говорит эколог. - Защищаться репилентами, а дома ставить москитные сетки. Если рядом с домом есть озеро или возможность поставить чаши с водой, то в них можно и нужно завести мелких рыбок гамбузий. Они очень прожорливые и будут уничтожать комаров. Кроме того, именно этот способ считается самым экологичным.

Однако специалист отметил, что полностью избежать комаров еще не удавалось никому и нигде, и все эти меры ведут только к снижению численности, не к полному истреблению.