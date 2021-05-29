Намазать кремом и сделать массаж ног: 5 верных способов знакомств на пляже

Наш Женя сначала предлагал девушкам намазать их кремом, а потом дело дошло и до массажа ступней

Парижанин-публицист Фредерик Бегбедер, когда побывал в России, сказал, что русскую красавицу уже не найти за 200 км от Москвы. Но он не был в Сочи в этом сезоне! Здесь совсем другая ситуация: сюда приезжают красавицы со всей страны и концентрация обворожительных и симпатичных особей женского пола в разгар пляжного сезона невероятно высока. И закрутить курортный роман уж точно проблем не составит! Но на что сейчас ведутся девушки? Легко ли встретить на пляже ту, с которой проведешь под жарким солнцем свой яркий отпуск?

Надеваю свои самые лучшие шорты и иду знакомиться с девушками по советам из Интернета. Благо, сейчас в Сочи жарко, и красотки уже расстелили свои полотенца на берегу.

Пикаперские сайты сообщали, что есть несколько видов подкатов к девушками. Использую все.

Способ №1: Используй реквизит

Один из советов - использовать реквизит. Беру крем от загара и иду по пляжу. На лежаке под зонтом девушка в оранжевом купальнике натирает себе плечи.

- Позвольте взять инициативу в свои руки, - протягиваю ей заготовленный крем. – Намажу вам спинку, вы же сами не дотянетесь.

- Тогда моим кремом, - улыбается она и дает мне яркий тюбик.

Пока растираю ей спину, представляюсь. Она называет свое имя и мы мило воркуем. Через 15 минут, когда уже намазаны все части девичьего тела, она уже согласна и на массаж ступней.

Ну и с легкостью диктует мне свой номер телефона и просит найти ее в Инстаграм. Сработало!

Способ №2: Импровизируй на ходу и улыбайся

Следующее правило мне навязывали на одном из форумов.

- Улыбка сводит не только с ума, а также она обезоруживает девушек и магнетизм рождается сам собою, - читаю в сети. - Широко улыбайтесь, а все ваши фразы должны начинаться с прилагательного. Желательно таких как: прекрасная, шикарная, блистательная, лучезарная и замечательная.

От комплиментов дамы так и таяли

Отхожу подальше от своей дивы в оранжевом купальнике и замечаю двух подружек. Одна – точеная лань, брюнетка в черном совместном купальнике (считаю, что такие пляжные наряды вообще надо запретить). Другая – будто сошедшая с рубенсовских полотен: ее пышные формы прикрывает ярко-красный бикини.

- Что за прекрасные создания под этим ярким сочинским солнцем! - улыбаюсь, будто актер Голливуда, и, не спрашивая, присаживаюсь к ним рядом.

Обе засмущались. Я снова улыбнулся.

- Ну льстец, - хихикнула та, что в слитном черном.

- День такой замечательный, я встретил таких очаровательных девушек. А вы откуда? – выкладываю сердце из гальки рядом с ними.

Так я узнал, что подружки приехали из Москвы на несколько дней отдохнуть. Та, что в черном – замужем, а сердце богини в красном полностью свободно. Беру их номера телефонов, обещаю позвонить вечером, чтобы показать им сочинские закаты и скрываюсь, словно дельфин в море.

Способ № 3: Делай комплимент фигуре, глазам, улыбке

Прожженные пикаперы говорят, что комплименты помогут растопить ее сердце, как плавленый сыр. А уже потом это фондю ты сможешь перенести абсолютно в любое место.

Иду на другой пляж, чтобы предыдущие девушки, с которыми знакомился, не закидали меня горячей галькой. На набережной на скамейке скучает девушка в джинсовых шортах лет двадцати пяти. Она совершенно не обращает на меня внимания, и просто листает ленту в своем Инстаграме, периодически надувая свои пухлые губки. Им и решаюсь сделать комплимент.

Познакомиться с девушкой на пляже оказалось легко, главное - найти ключик к женскому сердцу

- Привет! У тебя такие красивые губы. Как тебя зовут?

- Олеся.

- А меня - семечка.

- В смысле семечка, - оторвалась она от своего телефона и уставила на меня.

- В смысле, давай вместе что-нибудь вырастим – например, наши отношения или наших будущих детей, - пытаюсь закинуть руку ей на плечо.

Она вскакивает и убегает.

А я больше не решаюсь никому сказать про семечку - такое не работает. Нужно все же забрасывать комплиментами сразу.

Способ №4: Используй фразу «Я плачу за все»

Это я уже не на форумах прочел, а друг посоветовал. Говорит, работает – безотказно.

Иду по набережной дальше в поисках длинноногого «предмета» для курортного романа. Надо сказать, что одиноких девушек на курорте не так уж и много. То с подружками, то с мужиками. Совсем юных – мало. В основном женщины за сорок-пятьдесят. Спускаюсь на пляж и беру лежак за 300 рублей в час в аренду. Тут и крем от загара пригодился. Пока мажусь им, смотрю по сторонам. Народу на пляже мало. Слева от меня – две женщины бальзаковского возраста, справа – шумная компания, чуть по диагонали – парочка с ребенком. Малыш и родители – одетые, они пришли просто подышать воздухом, купаться в море для ребенка еще холодно. Знакомиться, собственно, и не с кем. Решил просто поулыбаться со своего лежака милым дамам. Они - ноль внимания, разговаривают о чем-то о своем. Через час сдаю лежак и ухожу искать более зарыбленное место.

В Сочи на набережной полно туристов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

На набережной в Сочи народу больше, чем на пляже. Людской поток движется тебе на встречу, будто улей.

- Пип-пип, - имитирую звук клаксона авто, когда поравнялся с блондинкой в белых джинсах. - Это таксист, девушка, вас подвезти?

- Не надо, - огрызается она.

- Что значит не надо? Вы такая красивая, особенно когда улыбаетесь.

Желвак на ее щеке дрогнул.

- Я лишь хочу вам сказать, что готов возить вас в самые красивые места, показывать вам самые красивые закаты. И платить за все, - я просто не могу остановиться.

- Мужчина, идите вы, - она кинула в меня свой недобрый взгляд.

- Да что вы? Я пойду, но я всем буду говорить, что на этой набережной есть самая красивая девушка. Пойдем в шашлычную в девять? Я угощаю.

- Я не ем после шести, - хмыкает она.

Сейчас эпоха ЗОЖа (здорового образа жизни). Все следят за своими фигурами, считают калории, поэтому девушкам 42-го размера надо предлагать бары с фруктовыми смузи и салатом из сельдерея.

В Сочи людей - море Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Способ №5: Разжалоби

Попался мне и такой совет, как закадрить девушку – разжалобить.

- У меня котик умер, приехал в Сочи, чтобы развеется, так тяжело мне, - подсел к двум подружкам на пляже. – У вас есть коты?

Девушки сначала пытались понять, что же все-таки мне от них надо.

- Я серьезно, не шучу, - делаю грустный вид.

- Вот, Лорд! Он - мейн-кун! – тянет одна из подружек мне свой мобильник, где на экране – фото огромного рыжего монстра.

Так несуществующий кот помог мне раздобыть номера телефона двух сибирячек, которые приехали в Сочи работать официантками…

КСТАТИ

Фраза «Вашей маме зять не нужен» уже не действует

Ну куда же без старого и проверенного временем способа. Ищу на пляже маму с дочкой. И нахожу! Правда, девчушке лет шестнадцать, но это разве повод останавливать эксперимент!

- Девушка, а вашей маме зять не нужен? - подхожу к семье, которая жует на пляже чипсы.

Девушка заулыбалась, а мать – чуть не подавилась. Она так на меня посмотрела, что мне пришлось свернуть свое полотенце и удалиться с пляжа.

Нахожу новых «жертв» – на набережной. Идут две женщины – одной около семидесяти, второй - под сорок.

- Вашей маме зять не нужен? – я снова за старое.

- Да пошел ты! – хамит уже не мать.

ВЫВОД

В общем, чтобы зацепить девушку на пляже, нужны комплименты и аниматорские способности. Девушки любят ушами, и про это совсем не стоит забывать. Ведь все в мужских руках, а ингредиенты в виде море и солнца уже у тебя на тарелке.