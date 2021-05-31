Станислав Новиков: «Частные инвесторы становятся влиятельной силой российского фондового рынка»

Объем частных вложений в России неуклонно растет: с 2016 года общая сумма инвестиций на брокерских счетах на Мосбирже выросла в 10 раз. О том, какие драйверы помогают раскрыть потенциал фондового рынка и сделать инвестирование простым и популярным инструментом, который доступен даже новичкам, в интервью Lenta.ru рассказал заместитель президента – председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков.

- Станислав, есть ли предпосылки для новых рекордов на рынке инвестиций?

- Первые месяцы этого года показали, что потенциал нашего рынка продолжает активно раскрываться. Основные драйверы не меняются: низкие ставки по вкладам, низкоинфляционная конъюнктура, сильная динамика фондовых рынков, государственные льготы для частных инвесторов (при открытии ИИС, при долгосрочных инвестициях в ПИФы), многообразие готовых решений для новичков, современные онлайн-сервисы.

Добавим к этому одну из самых высоких в мире дивидендных доходностей российского рынка акций – на уровне 8% – и сохраняющуюся недооцененность многих компаний по рыночным мультипликаторам. В результате в этом году рекорд по притоку инвесторов имеет все шансы быть обновленным.

За последние годы рынок частных инвестиций пережил колоссальный подъем. С 2016 года произошел почти 12-кратный рост числа граждан, имеющих брокерские счета на Мосбирже – с 1 млн до 11,7 млн человек. Но что важнее, растет объем частных вложений. Если по итогам 2016 года общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах составила около 520 млрд рублей, то по итогам 2020 года, то есть спустя 4 года, она выросла в 10 раз – до 5,3 трлн руб. Мы видим, как частные инвесторы становятся все более влиятельной, одной из движущих сил российского фондового рынка, при этом потенциал для дальнейшего роста остается огромным.

- Видите ли вы при этом какие-то значимые изменения в картине спроса?

- Да, я бы отметил две тенденции. С прошлого года растет интерес клиентов к зарубежным ценным бумагам. Количество иностранных акций на торгах Санкт-Петербургской биржи в 2020 году увеличилось на 22%, при этом объем торгов ими вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Стремление инвесторов к диверсификации валютных, страновых и иных рисков и поэтапное расширение списка доступных зарубежных активов, вероятно, позволят и дальше увеличивать обороты.

Другой тренд – взрывной спрос на инструменты коллективных инвестиций. Приток в открытые и биржевые ПИФы за 2020 год удвоился и превысил 290 млрд рублей, при этом только за I квартал этого года чистый приток в такие фонды составил без малого 100 млрд рублей.

- С чем это связано?

- На рынок приходят тысячи вчерашних вкладчиков, многие не готовы к самостоятельному анализу и выбору ценных бумаг, либо объем их стартовых вложений не позволяет составить сбалансированный портфель с разными активами. И они выбирают готовые, уже диверсифицированные инвестиционные решения, в частности, паевые фонды, которые привлекают минимальным порогом входа, профессиональным управлением активов, регуляторным контролем управляющих компаний, хорошей ликвидностью и возможностью совмещать с налоговыми преимуществами при покупке на индивидуальный инвестиционный счет.

- Минувший год поставил перед финансовой отраслью серьезные вопросы, в частности, из-за влияния пандемии инвестиции начали резко уходить в онлайн. В то же самое время группа БКС провела масштабный ребрендинг. Какими оказались перемены для бизнеса и клиентов?

- Ребрендинг подразумевал не только консолидацию бизнеса группы под единым мастер-брендом «БКС Мир инвестиций», но и запуск одноимённой цифровой инвестплатформы, где мы представили все брокерские и инвестиционные продукты компании, собрали ключевые решения. Другими словами, в нашем приложении мы аккумулировали максимальный спектр возможностей для инвесторов – как для новичков, так и для профессионалов.

Мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» быстро завоевало популярность среди инвесторов. За минувший год число тех, кто его установил, выросло вдвое, превысив 1 млн пользователей, а месячный оборот торговли через наш сервис достигал 300 млрд рублей. Сегодня более 90% наших клиентов предпочитают инвестировать дистанционно. Нужно отметить, что движение в сторону цифровизации наметилось еще несколько лет назад, пандемия лишь ускорила развитие финансовой digital-среды.

В целом для БКС перемены оказались позитивными. Общее количество клиентов за 2020 год выросло на 37%, превысив 700 тысяч человек, объемы клиентских активов преодолели отметку в полтриллиона рублей. БКС лидирует на всех основных площадках Мосбиржи – суммарный месячный торговый оборот холдинга на фондовом, срочном и валютном рынках превышает 10 трлн рублей.

- Как воспринимают перемены сами клиенты?

- У нас налажена хорошая обратная связь с клиентами, мы проводим регулярные исследования, которые позволяют оценивать объективную картину в динамике. В частности, мы анализируем индекс их удовлетворенности. По итогам 2020 года более 80% клиентов БКС оценили его работу на 9 или 10 баллов по десятибалльной шкале, что является уникальным результатом для финансового рынка. Это заслуга всей команды БКС, но отдельно здесь можно выделить наших финансовых советников, которые ежедневно работают с клиентами.

При этом, по опросам, две трети наших клиентов готовы рекомендовать БКС своим друзьям и знакомым. Такие результаты говорят о том, что мы определенно на верном пути.

- Как повлияет на инвестиционный рынок цикл повышения ключевой ставки?

- Умеренная корректировка денежно-кредитной политики регулятором не приведет к снижению спроса на инвестиции. Ставки по вкладам сильно не вырастут и уж тем более не достигнут двузначных значений. Кроме того, приток средств в инвестиции и в прошлом году шел далеко не только из банковской системы.

Полагаю, что в обозримой перспективе, невзирая на периодическую напряженность геополитического фона, можно ждать достижения российским рынком очередных исторических максимумов. Все это будет подогревать интерес инвесторов.

- Что бы вы посоветовали людям, которые до сих пор не могут определиться, как заставить работать накопленные сбережения?

- Сейчас, когда рынки находятся на максимумах, а индустрия предлагает сотни и тысячи решений, выбор объектов для инвестиций становится непростой задачей, особенно для новичка. Для ее решения лучше всего опираться на поддержку профессионального финансового советника. Такой специалист поможет не только составить персональный план инвестиций, но и качественно отобрать нужные решения из всей широкой палитры. Здесь важно опираться на инвестиционный профиль человека (степень допустимого риска), а также его цели.

В «БКС Мир инвестиций» институт финсоветников развивается уже порядка 10 лет, и сегодня во всех наших офисах, расположенных в ключевых городах России, с клиентами работают около 1 тысячи профессиональных консультантов. Они располагают лучшей аналитикой, самыми перспективными инвестиционными идеями и передовыми продуктовыми решениями.

Мы намерены активно развивать это направление, в том числе увеличивая штат таких специалистов.

- Какие еще акценты в работе с клиентами вы будете усиливать, учитывая текущие тенденции?

- Мы продолжим совершенствовать цифровые сервисы и расширять удаленные возможности для клиентов, обеспечивать их качественной аналитикой и экспертизой, развивать индивидуальные инвестиционные решения. Также мы продолжим уделять большое внимание обучению начинающих инвесторов, которые получают возможность с нашей помощью знакомиться с новыми финансовыми инструментами и эффективно их использовать.

БКС помогает новичкам сформулировать финансовые цели, мы рассказываем, как их достичь. Делаем это через обучение в понятном и удобном формате, будь то семинары, онлайн-курсы или умные stories в мобильном приложении. Отмечу, что недавно аналитическая компания Markswebb назвала приложение «БКС Мир инвестиций» лучшим для начинающих инвесторов. Эксперты высоко оценили уникальный режим «Легкие инвестиции», с его помощью пользователи без опыта узнают об основных принципах инвестирования, получают ценные подсказки и могут безопасно сделать первые шаги на фондовом рынке.

После качественного обучения вероятность того, что будущий финансовый результат не разочарует инвестора, значительно повышается. При этом мы не перегружаем людей лишней информацией, если она им не требуется – даем те знания, которые необходимы именно сейчас. К примеру, если клиент не торгует самостоятельно, а пользуется доверительным управлением, инвестирует в паевые фонды или же подключается к стратегии автоследования, то за него все и так делают профессионалы. В этом случае обладать глубокими знаниями необязательно.