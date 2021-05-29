В Сочи появилась информация о связанных девочках, которых нашли в сочинском отеле

Фото: архив КП

В Сочи появилась информация о связанных девочках в номере одного из отелей курорта. Видео инцидента сняла и выложила в сеть работница гостиницы. Судя по интерьеру, это стандартный номер в отеле средней руки. На кадрах видно, что две девочки находятся в кроватях со связанными руками. Они рассказывают людям, которые зашли в номер, что мама ушла. По словам детей, давно.

- Связаны. Завязали, чтобы я сама себя не ковыряла, - слышен голос ребенка.

Взрослые уходят, сказав, чтобы девочки отдыхали и ждали маму. На вид девочкам лет десять.

Скрин видео: https://t.me/Lshot

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

У этой истории есть продолжение. 27 мая в инфекционное отделение одной из столичных детских больниц была госпитализирована 10-летняя девочка.

Врачи диагностировали у нее множественные ссадины, синяки на руках и на ногах, на щеке. Со слов ребенка, неделю назад ее ударила мама.

В тот же день в дежурную часть ОМВД поступило заявление от опеки, что их сотрудники забрали у родителей приемных детей. Девочки впоследствии были госпитализированы.

- По данному факту проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что женщине, посадившей пасынка на раскаленную печь, светит три года тюрьмы. Эта жуткая история произошла на Кубани. Молодая мачеха издевалась над своим пасынком.