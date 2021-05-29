Экскурсия с бокалом: на Кубани впервые прошел винный фестиваль «Первая проба»

Кубань - идеальное место для выращивания винограда. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Дразнящий аромат фестиваля чувствовался еще на входе в винный подвал. Пока на улице палит солнце, участники «Первой пробы» знакомятся с винами при +18. Пьянящая сладость деревянных бочек и терпкий запах очередного откупоренного шедевра из винограда – дегустация в самом разгаре.

Десятки экспертов из самых разных сфер - сомелье, кависты, рестораторы, представители розничных сетей и виноторговых компании , частные коллекционеры, винные журналисты и блогеры. Словом, бок о бок любители полусладкого и поклонники брюта. Но сегодня они о вкусах не спорят, а делятся своими впечатлениями, причем на бумаге. Чтобы не перепутать послевкусие, эксперты ходят с планшетом и листком, где постоянно делают записи, рассказывая о своих ощущениях.

А их немало – в одном зале собрались 22 компании – производителей из разных уголков. Это хозяйства Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Крыма. Гостям приходится бегать с бокалом, чтобы успеть оценить напиток в гастрономической паре с фермерскими сырами и орешками.

Каждую веточку нужно было снимать руками и аккуратно раскладывать по ящикам. Фото: Светлана Смолянникова.

- Каждая компания привезла эксклюзивные бутылки из премиальной серии – это образцы продукции, которой еще нет на полках в магазинах. Покупатель их увидит через год, через два на полках в бутиках, - говорит «КП» - Кубань» президент союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. - И как раз благодаря прямому диалогу с виноделами удастся сформировать мнение о винах нового урожая, оценить уровень их рыночной стоимости и принять участие в процессе формирования цены

Конечный ценник в алкогольных бутиках зависит от множества факторов.

- Цена — это не только показатель качества или вкуса. Это еще и индикатор того, как производитель «раскрутил» свою продукцию и насколько потребитель готов платить за него деньги, - объясняет винодел-консультант Игорь Сердюк.

Безусловно, не последнюю роль играет и персональный вкус человек. Наглядный тому пример – эксперт, смакующий белое сухое 2014 года, и смело заявляющий, что за бутылку готов отдать 2500-3000 рублей.

Очередной урожай появится через пару месяцев. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Аромат такой сливочный, но в то же время хлебный. А какой богатый букет, какой насыщенный вкус, не передать словами послевкусие! – нахваливает напиток в своем стакане кудрявый мужчина.

А тем временем его товарищ, скромно сделал глоток, но больше не осилил – напиток оказался не его. Такое бывает, и честность производитель приветствует.

Стоит сказать, что фестиваль объединил два знаковых события: уникальную для отечественного виноделия профессиональную дегустацию и благотворительный аукцион.

В таких бочках хранится вино. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Это давняя европейская традиция, но это совершенно новый опыт для российских компаний, — говорит модератор оргкомитета фестиваля «Первая проба» Игорь Сердюк. - В качестве лотов благотворительного аукциона заявлены вина, еще не выведенные на рынок. Однако среди них и молодые напитки, и еще проходящие выдержку в дубовых бочках, и коллекционные образцы, уже несколько лет назад разлитые в бутылки и находящиеся на контрольном хранении в погребах производителя.

Сразу несколько частных коллекционеров стали обладателями содержимого бочек. Средства, полученные в рамках аукциона, сейчас подсчитываются. Но уже известно, что все до копейки будет направлено на благие цели. Деньги перечислят в Детскую краевую клиническую больницу на помощь маленьким пациентам.