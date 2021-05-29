Банановоз за четыре миллиона: владелец элитного спорткара устроил аттракцион невиданной щедрости

Сам владелец пренебрежительно назвал элитное авто банановозом. Фото: "КП" - Кубань"

Краснодарец устроил перформанс прямо в центре кубанской столицы. Он прикатил на элитном Mersedes SLC, открыл багажник, поставил рядом длинноногую девицу на высоченных каблуках и стал продавать...бананы.

- Это что? - любопытствовали прохожие.

Стоимость такого банановоза несколько миллионов рублей. Фото: "КП" - Кубань"

- Это банановоз! - отвечал им любезный водитель спорткара, пренебрежительно кивая на свою машину стоимостью не меньше 4 миллионов рублей. - Чисто символически 10 рублей в кассу за связку бананов!

Багажник элитной "купешки", действительно, был набит бананами.

Впрочем, не преминул хозяин красивой машины указать прохожим и на свой аккаунт в соцсети. Подписывайтесь, мол. Так что аттракцион невиданной щедрости - всего лишь очередная промоакция с одной целью - обратить на себя внимание.