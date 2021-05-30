Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 мая 2021: названы самые зараженные районы

Пока болезнь не отступает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 мая 2021. Число зараженных COVID-19 за сутки, 30 мая, начало расти и достигло 96 человек. За все время пандемии лаборатории Краснодарского края провели уже больше 300 тысяч исследований, больше 200 тысяч дали положительный результат.

Самыми зараженными коронавирусом стали Краснодар (21), Лабинский район (9) и Сочи (8). По-прежнему единственным средством защититься от инфицирования COVID является вакцинация. Сделать прививку можно в любой поликлинике Кубани. Дефицита препарата в медучреждениях нет.

Уже сейчас вакцинацию от коронавируса прошли свыше полумиллиона жителей Краснодарского края, и эта цифра продолжает расти.

- В ближайшие два дня ожидается поставка в Краснодарский край более 40 тысяч доз вакцины, – сказал замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава региона Юрий Сарычев.

Отмечается, что с начала массовой вакцинации, которого стартовала в регионе в конце прошлого года, Кубань получила свыше 600 тысяч доз различных препаратов. Прививку от страшной инфекции получили уже 550 500 жителей Кубани, более половина из них – люди старше 60 лет.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 30 мая 2021

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Коронавирус в Анапе 30 мая 2021

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Коронавирус в Сочи 30 мая 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 жителей.

Коронавирус в Геленджике 30 мая 2021

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Коронавирус в Туапсе 30 мая 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 30 мая 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 3 человек.