Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 мая 2021: названы самые зараженные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ситуация с распространением страшной инфекции на Кубани остается под контролем. Уже больше года в Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности. По информации «КП» – Кубань», он будет действовать в регионе как минимум до 11 июня.

Только за последние сутки положительный тест на COVID-19 сдали 94 человека. Это означает, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Уже несколько месяцев на Кубани не фиксировалось свыше 99 новых случаев заражения.

По информации «КП» – Кубань», самые высокие показатели заболеваемости за последние сутки зарегистрированы в Краснодаре, Динском и Лабинском районах. Здесь обнаружили 19, 11 и 7 инфицированных соответственно.

С начала пандемии положительный тест на COVID-19 сдал 48 331 житель Кубани, из них 43 345 были выписаны с выздоровлением, еще 3 015– скончались.

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