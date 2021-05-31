Здоровье здесь и сейчас

Фото предоставлено WMT

У человека столько целей и задач, что о здоровье он вспоминает лишь когда срочно нужна помощь. В такие моменты важно найти правильное медицинское учреждение, где смогут оперативно диагностировать и устранить проблему.

Знакомьтесь – пациентка Елена. Она работает, а еще успевает воспитывать детей и следить за домом. Пару лет назад у нее появились боли внизу живота и кровотечение. Продлилось недолго, всего пару недель, а потом прошло. Еще Елена знает, что у нее цистит, но пока он сильно ее не беспокоит. В период обострения она все-таки обратилась к специалисту, и врач порекомендовал ей сделать операцию: гинекологическую и урологическую. Но Елена до сих пор откладывает ее, потому что думает, что это долго и дорого.

И таких случаев очень много. Вот только зачастую пациенты просто не знают, что сейчас за одну операцию можно решить сразу несколько проблем со здоровьем. И много времени это не займет.

В краснодарской клинике высоких технологий WMT уже больше двух лет выполняются уникальные симультанные операции. Их суть – за один раз провести ряд хирургических манипуляций: в гинекологии, урологии, пластической хирургии, проктологии и т.д. И участвуют в этом несколько хирургов высочайшего класса.

Для пациента это выгодно во всех смыслах: одна подготовка вместо нескольких, экономия времени, и что особенно важно, уменьшение стресса. Уснул, проснулся, а все проблемы уже решены. И можешь снова возвращаться к работе и другим повседневным делам.

Командная работа

Одномоментные операции требуют слаженности и профессионализма от хирургов. Как говорит врач-гинеколог WMT Наталья Князева: «Очень важно правильно распределить функции врачей и рассчитать время, которое потребуется на каждую манипуляцию».

Фото предоставлено WMT

Командная работа врачей в WMT начинается еще до того, как пациент попадает в операционную. После обращения в клинику собирается врачебный консилиум, по итогам которого принимается коллегиальное решение – как провести хирургическое вмешательство, какой врач и на каком этапе должен подключиться.

«Для чего нужны симультанные операции? Ярче всего их преимущества для пациентов раскрывает лапароскопическая хирургия, благодаря которой мы сокращаем время наркоза. Ведь, каким бы легким и щадящим он ни был, для организма это все-таки стресс. Благодаря щадящей хирургии через проколы сокращается время восстановления пациента – он может уже через 2-4 дня вернуться к привычной жизни, в отличие от классической операции, - объясняет Наталья Князева.

О сложности и комплексности таких вмешательств говорит тот факт, что в Краснодарском крае их делают очень немногие медучреждения. Что вполне понятно – нужно не просто объединить в стенах одной клиники врачей-хирургов, но и выстроить всю работу так, чтобы персонал действовал как единое целое. Для одной задачи – обеспечить лучший результат для каждого пациента.

Спасение для пациентов из регионов

Одномоментные операции идеально подходят пациентам, которые приезжают из других городов России или зарубежья. Не нужно ездить несколько раз и искать нужных врачей – что особенно важно в случае резкого обострения проблем со здоровьем. Все можно сделать за одну поездку и за одну операцию. В многопрофильной клинике WMT такой подход применяется регулярно.

Реальный пример – пациентка специально приехала из другого региона. После обследования врачи нашли у нее сразу три проблемы, затрагивающие три медицинских направления: гинекологию, урологию и пластическую хирургию.

Как часто поступают в таких случаях? Проводят операцию, решают одну проблему и отправляют пациента обратно домой – восстанавливаться и готовиться к следующему вмешательству. И это очень неудобно, потому что место жительства пациента и клинику могут разделять сотни километров (в данном случае 800).

Фото предоставлено WMT

В итоге пациентка провела в Краснодаре всего три дня. Сперва она проконсультировалась с врачами по каждому из направлений, прошла диагностику и сдала анализы. Дальше – сама операция. Первый этап провели врачи-урологи Станислав Волков и Виталий Терещенко. Дальше начала работать команда врачей-гинекологов – Наталья Князева и Юлия Калмыкова. А завершила операцию пластический хирург Татьяна Мавроди.

Длилась такая операция всего 3 часа. После этого – короткий этап восстановления, осмотры хирургов, а затем возвращение пациентки домой – с осознанием того, что ее проблемы со здоровьем решены.

И таких случаев много. Круг пациентов и заболеваний, при которых можно проводить одновременные операции, очень широк. Таким образом врачи удаляют доброкачественные образования, проводят холецистэктомию и грыжесечение, резекцию молочной железы, а при желании пациента выполняют и эстетическую коррекцию тела.

Одномоментные операции все чаще становятся альтернативой отдельного хирургического лечения в разных направлениях. Гинекология, урология, пластическая хирургия, проктология, онкология, общая хирургия – хирурги клиники WMT работают над улучшением процессов непрерывно, чтобы помочь пациенту быстро решить его проблемы.