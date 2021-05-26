На Кубани наградили лучших тосовцев из восьми районов

В Абинске председатель ЗСК Юрий Бурлачко дал старт циклу зональных совещаний, посвященных итогам деятельности органов территориального общественного самоуправления (ТОС) в 2020 году.

Победителями краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления в 2020 году» стали ТОСы из Анапы, Новороссийска, Геленджика, Абинского, Красноармейского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов.

КАК РАЗВИВАТЬСЯ БУДЕМ

Торжественной части предшествовало проведение семинара на тему «Современный этап развития территориального общественного самоуправления в Краснодарском крае», организованного комитетом ЗСК по вопросам местного самоуправления. В связи с новыми изменениями федерального законодательства председатель комитета ЗСК Сергей Жиленко, представители департамента внутренней политики и территориального управления Росстата ознакомили слушателей с информацией по различным вопросам организации и деятельности органов ТОС. Одной из ключевых тем обсуждения стало инициативное бюджетирование. На семинаре общественники также обменялись опытом друг с другом.

- Прошлый год, итоги которого мы подводим сегодня, ни для кого не был простым. Территориальное общественное самоуправление не исключение. На многих из вас легла дополнительная нагрузка, - подчеркнул Юрий Бурлачко. - В трудное время пандемии вы не остались в стороне. Вместе с волонтерами, депутатами, предпринимателями вы организовывали помощь нуждающимся многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам и пожилым гражданам. Участвовали в контрольных мероприятиях по соблюдению предписаний Роспотребнадзора и режима карантина.

Глава краевого депутатского корпуса также отметил роль тосовцев при подготовке к всенародному голосованию по проекту обновленной Конституции Российской Федерации.

Он отметил также, что опыт работы кубанского территориального общественного самоуправления востребован во многих субъектах, а Законодательное собрание по-прежнему будет уделять внимание развитию института ТОС.

Руководители лучших органов ТОС получили из рук главы кубанского парламента дипломы Законодательного собрания Краснодарского края. Традиционной наградой стали субсидии из краевого бюджета, которые по условиям конкурса можно потратить на благоустройство территорий в границах ТОСа.

КСТАТИ

Зональные совещания по итогам работы органов ТОС в 2020 году пройдут в шести территориях и охватят все муниципальные образования края. Сегодня аналогичные встречи также состоятся в Приморско-Ахтарском и Белоглинском районах.

БУДЬ В КУРСЕ

В Анапе открылся новый спортзал

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко поучаствовал в знаковом событии

На территории кадетской школы имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Старшинова в поселке Пятихатки муниципального образования город-курорт Анапа открылся спортзал. Это курируемая парламентариями территория.

На торжественной линейке Юрий Бурлачко поздравил всех с окончанием учебного года и знаменательным событием – появлением в учебном заведении полноценного современного спортивного комплекса. Это событие, по его словам, важно не только для учеников школы, но и в целом для поселка.

- Наслышан о ваших спортивных успехах в самбо, смешанных единоборствах, армрестлинге, легкой атлетике, победах в эстафетах и марафонах. Вы не только отстаиваете спортивную честь лицея и родного города, но и выступаете за Кубань на общероссийских соревнованиях в составе краевых команд. А теперь у вас появилась возможность заниматься спортом в более комфортных условиях, – подчеркнул председатель ЗСК, обращаясь к воспитанникам.

По словам Юрия Бурлачко, на Кубани развитие образования и детского спорта всегда были в приоритете работы губернатора, администрации и Законодательного собрания. Ежегодно в регионе строятся новые школы с хорошими спортзалами, ремонтируются существующие, возводятся спортивные площадки во дворах, парках и скверах. Так, в прошлом году 9 муниципалитетов края получили 12 новых школ. Свыше 8 тысяч ребят сели за новые парты. В этом году будет не меньше, добавил руководитель краевого парламента.

Напомним, возведение спортивного зала на территории кадетской школы началось в 2019 году по инициативе Юрия Бурлачко при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На него в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования» было выделено порядка 36 млн рублей. Строительство объекта находилось на особом контроле Законодательного собрания. Координировал проводимые работы председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.

Спортзал станет подарком не только для воспитанников школы, но и местом притяжения для молодежи Приморского сельского округа Анапы. В нем предусмотрены две зоны: для игровых видов спорта и занятий единоборствами. Усилиями депутатов обустроена территория вокруг зала, появилась асфальтовая дорога к нему.

Помимо всего, здесь построена гардеробная-раздевалка для хранения вещей и одежды учащихся, плац для занятий строевой подготовкой и полоса препятствий. Выполнено строительство 1-й очереди Аллеи Славы. На следующем этапе здесь запланировано установить бюсты российских полководцев и построить стену Бессмертного полка. Это будет своеобразный мемориал местного значения.

Также переоборудован главный холл школы, открыта картинная галерея. Началось обустройство сквера и шахматной поляны с ростовыми шахматами. Выполнена стоянка для автотранспорта, построена часть ограждения учебного заведения, обновлены автобусы для подвоза учеников.

В планах – строительство мастерских для занятий творчеством, судомоделированием и робототехникой и актового зала. В дальнейшем руководство образовательного учреждения планирует обустройство небольшой лодочной станции на водоеме поселка для обучения учащихся гребле.

КСТАТИ

Глава парламента провел прием граждан

С личными вопросами к Юрию Бурлачко обратились пять человек

Анапчан беспокоит отсутствие накопительного светофора по улице Утришской в селе Сукко, газификации поселка Уташ Виноградного сельского округа, строительство тротуара по улице Мира в селе Витязево, возведение и реконструкция Домов культуры в селах Сукко и Супсех, капремонт существующих многофункциональных площадок на территории муниципалитета.

Как пояснили присутствующие на приеме представители городской администрации, эти вопросы требуют участия муниципалитета в краевых и федеральных программах. Для этого по ряду позиций администрацией уже подготовлена проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу, и направлены заявки в соответствующие краевые министерства с просьбами о включении объектов в профильные госпрограммы на условиях софинансирования с местным бюджетом.

- Проблема ремонта действующих многофункциональных спортивных площадок актуальна для всего края. Таких объектов в каждом муниципалитете построено очень много. И их необходимо ремонтировать, содержать в рабочем состоянии. Со своей стороны мы подумаем, как органы государственной власти могут посодействовать в решении этого вопроса. Возможно, даже через соответствующую государственную программу, – сказал Юрий Бурлачко.

Также парламентарии оценили подготовку курортной инфраструктуры Анапы к приему отдыхающих. В конце года в Анапе начнут реализацию проекта благоустройства набережной. Предполагается довести ее до так называемого Ласточкиного гнезда. Сейчас она имеет протяженность около 6 км, еще около 3-4 км планируется добавить. Уже стартовали работы по сносу незаконных объектов. Ведутся переговоры с представителями крупного бизнеса, которые помогут в ее дальнейшем обустройстве.