Что стало с иконами, которые нашли прибитыми к потолку в одной из школ Кубани

В иконах были дырки от гвоздей

При советской власти уничтожали, закрывали и разоряли храмы, - так искореняли религию. В 30-е годы не щадили ни церкви, ни священников, ни имущество. Иконы демонстративно сжигали на кострах. С того времени остались лишь те, которые «выжили» чудеснейшим образом.

До и после. Икона Божьей Матери

Четыре года назад при ремонте крыши школы искусств станицы Фастовецкой Тихорецкого района нашли шесть икон, некоторые из них были покрыты сусальным золотом. Образами была устелена вся кровля.

- Когда рабочие стали поднимать старый шифер, под ним увидели металлические настилы. Листы, приколоченные гвоздями, оказались иконами, - рассказывала тогда директор школы Наталья Берлизова.

До и после. Святой пророк Божий Илия

Лики святых, по предположениям экспертов, могли попасть на крышу здания именно в 30-е годы, во время разрушения церквей.

- По нашим данным, поврежденные иконы принадлежали Свято-Никольскому храму, который построили в станице еще первые переселенцы. В 30-е годы храм разрушили, а все имущество разобрали на нужды деревенского совхоза. Из дерева строили свинарники, а железом латали крыши. Таким образом, иконы на металлических листах и могли оказаться приколоченными к кровле, - рассказала директор музея станицы Фастовецкой Галина Петрушенко.

До и после. Святой великомученик и целитель Пантелеимон

Эксперт Министерства культуры РФ по художественным ценностям Иван Ващенко, отметил, что найденные иконы, являются исторической ценностью, они были написаны во второй половине XIX века. То есть ликам святых уже более века.

- В 1930-е годы одна боголюбивая девочка выхватила из огня при сожжении икон лик Святителя Иоасафа Белгородского и спрятала его. Около 10 лет назад ее родственники, уже наверно правнуки, принесли к нам в храм эту икону. Ее реставрировали, и она очень похожа на те, которые нашли на крыше школы, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» настоятель Свято-Никольского храма станицы Фастовецкой протоиерей Валерий Бочарников.

Из шести найденных под кровлей школы искусств икон удалось реставрировать только пять. На металлических полотнах восстановили лики Пресвятой Богородицы, Божией Матери, Святого пророка Божьего Ильи, Святого великомученика и целителя Пантелеимона, Святого Иоанна Предтеча и Крестителя Господня.

Святой Иоанн Предтеча и Креститель Господень

По данным «КП» - Кубань», каждую из икон реставраторы оценили в 40-60 тысяч рублей. Сейчас все они переданы в Свято-Никольский храм Фастовецкой. Образ, который восстановлению не подлежит, также оставили на хранении в особом месте храма. Как на лик, на него молиться нельзя, но он также дорог каждому православному христианину.

- Восстановление поврежденных икон - это акт покаяния нашего поколения, напоминающий всем, что нужно ценить свою культуру, историю, религию и не поддаваться политическим всплескам, - заключил настоятель местного храма отец Валерий.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

При ремонте крыши в кубанской школе нашли десять дореволюционных икон, покрытых сусальным золотом

Образами была устелена вся кровля (читайте далее)