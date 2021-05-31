В Краснодаре появятся велодорожки, которые соединят центр города с микрорайонами

Так будут выглядеть велодорожки в Краснодаре

Краснодар активно начинает превращаться в велосипедную столицу Юга страны. Если еще несколько лет назад на двухколесных горожане гоняли только в парках, то сейчас многие пересаживаются с машин на велосипеды. И уже около 100 тысяч краснодарцев активно крутят педали, ну или ездят на самокатах ил гироскутерах. А чтобы этот вид транспорта не мешал, мэр Евгений Первышов поручил создать необходимые условия для их движения и упорядочить парковку. То есть не должны самокаты и велосипеды валяться по всему городу.

- Велосипеды и электросамокаты набирают популярность. При этом остро стоит вопрос необходимости урегулирования правил их передвижения на федеральном уровне. По нашему мнению, да и всех краснодарцев, они — полноценные участники дорожного движения. Поэтому соответствующие правила дорожного движения должны быть урегулированы. Но запретительными мерами мы обходиться не должны. А вот условия для движения на самокатах и велосипедах улучшать должны, - сказал Евгений Первышов.

Маршрут велодорожек

Буду упорядочены и существующие велопарковки. Их планируют перенести в район Скобяного рынка, ТЭЦ, Кубанского университета, Кооперативного рынка. И чтобы горожанам было удобно, появятся не только парковки и определенные правила, но и велодорожки. Они соединят цент Краснодара с микрорайонами. Причем делать их начнут уже в 2022 году.

ВАЖНО

В зависимости от условий, это будут дорожки, обособленные от проезжей части дороги и тротуара, выделенные вдоль тротуарной части, а также на проезжей части дороги.