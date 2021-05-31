Краснодар и Сочи - в лидерах по количеству проголосовавших за благоустройство зеленых зон

В Сочи обновят набережную по ул. Конституции СССР

Совсем скоро станут известны результаты голосования за благоустройство зеленых зон в 2022 году. Наиболее популярные среди кубанцев территории приведут в порядок в первую очередь. Пока голоса только подсчитываются, но уже известно - на Кубани свой выбор сделали 579 тысяч жителей.

Предварительные итоги участия региона во всероссийском рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» обсудили на совещании в краевой администрации.

- Благодарен каждому проголосовавшему за неравнодушие и активную позицию. Выбор жителей для нас - основание к действию, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Нам принципиально важно опереться на их мнение. Нацпроект - реальный шанс создать по-настоящему комфортную среду, благоустроить скверы и парки в городах и в сельских территориях. Мы должны использовать эту возможность максимально эффективно как в этом, так и в следующем году.

Графика: Александр Коноплев

На платформе для голосования разместили 162 объекта из 44 населенных пунктов. Это поселки и станицы с численностью жителей больше 20 тысяч человек. Но окончательные итоги Минстрой России подведет 1 июля 2021 года. Территории, за которые проголосует наибольшее количество жителей, включат в список для благоустройства в 2022 году.

На Кубани города и районы активно подают заявки на участие в программе.

– Ежегодно мы обновляем и создаем новые зеленые зоны, и в этом году не должны допустить отставаний от установленного графика, – отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Все строительные работы на объектах необходимо завершить до 1 сентября. При этом сроки не должны отразиться на качестве работ.

Кстати, в 2021 году в регионе реконструируют зеленые зоны, парки и скверы в 63 населенных пунктах. При этом в Сочи, Северском и Гулькевичском районах часть работ уже закончили. Всего благоустроят 232 территории. Из них 82 – за счет краевых и федеральных средств, 150 – за местные и внебюджетные источники.

При этом более 80% объектов находятся в сельских поселениях, в прошлом году они составляли только половину.

Программу «Формирование комфортной городской среды» реализуют на Кубани с 2018 года. За это время в крае благоустроили более 1000 скверов и парков. Из них порядка 250 – дворовых территорий и свыше 750 общественных пространств.

БУДЬ В КУРСЕ

Кто в лидерах

В администрации края назвали муниципалитеты, где голосование шло наиболее активно.

На первом месте Краснодар - здесь проголосовали более 122 тысяч жителей.

На втором - Сочи (более 104 тысяч голосов).

В Армавире свой выбор сделали более 34 тысяч человек, в Новороссийске это число превысило 31 тысячу, в Анапе - 18 тысяч.