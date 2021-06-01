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Общество1 июня 2021 0:30

Жительница Сочи победила в Международном конкурсе красоты «Миссис 2021»

В нем приняли участие женщины от 25 до 58 лет
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Жительница Сочи победила в Международном конкурсе красоты «Миссис 2021».

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

В нем приняли участие более 20 женщин от 25 до 58 лет.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Конкурс состоялся на сцене Зимнего театра.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

- В течение двух недель, конкурсантки активно готовили свои творческие номера, работали с профессионалами fashion и шоу индустрии.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Они, как рассказали в оргкомитете, прошли глобальную трансформацию внешнюю и внутреннюю.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Первое место заняла Любовь Осипова из Сочи. Но втором – ее землячка Юлия Шевченко.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Третье место досталось Анне Лузиной из Москвы.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Екатерина Лесникова из Иркутска победила в номинации «Приз зрительских симпатий».

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

- Без сомнения, все девушки заслуживают короны, так как финалистки - это лучшие из лучших и выбор был очень тяжёлым, - отметил член жюри, заместитель начальника управления культуры администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

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