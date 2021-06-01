Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Жительница Сочи победила в Международном конкурсе красоты «Миссис 2021».

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

В нем приняли участие более 20 женщин от 25 до 58 лет.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Конкурс состоялся на сцене Зимнего театра.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

- В течение двух недель, конкурсантки активно готовили свои творческие номера, работали с профессионалами fashion и шоу индустрии.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Они, как рассказали в оргкомитете, прошли глобальную трансформацию внешнюю и внутреннюю.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Первое место заняла Любовь Осипова из Сочи. Но втором – ее землячка Юлия Шевченко.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Третье место досталось Анне Лузиной из Москвы.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

Екатерина Лесникова из Иркутска победила в номинации «Приз зрительских симпатий».

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса

- Без сомнения, все девушки заслуживают короны, так как финалистки - это лучшие из лучших и выбор был очень тяжёлым, - отметил член жюри, заместитель начальника управления культуры администрации Сочи Дмитрий Зенцов.