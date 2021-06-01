Пропавшую в Волгограде школьницу нашли в отеле Краснодара с вором-рецидивистом

Девочка сбегает уже не первый раз.

15-летняя Карина (имя изменено – Авт.) живет в небольшом поселке Волгоградской области вместе с семьей. Девочка, которая всегда прилежно училась и хорошо себя вела, вдруг стала бунтаркой. То занятия пропустит, то гуляет допоздна. Родители стали это замечать, не раз просили дочь одуматься – на носу экзамены. Все чаще они не отпускали ее на встречу с друзьями. В итоге Карина стала сбегать из дома.

Первые поиски были в июле 2020 года. Тогда девочка ушла из дома утром и не возвращалась несколько дней. Но, к счастью, вскоре ее нашли живой и невредимой.

В следующий раз Карина пропала в мае 2021-года. 4-го числа под покровом ночи девочка сбежала из дома в неизвестном направлении. Искали ее почти 5 дней. В итоге нашли в 300 километрах от родного поселка в одном из торговых центров Волгограда. По словам правоохранителей, сама школьница призналась, что поехала к другу в областной центр, именно в его доме она и ночевала. Родителей предупреждать не стала, потому что знала, что те не отпустят.

Вернувшись домой, Карина долго не задержалась – уже 21 мая школьница вновь пропала. Правда, на этот раз родные не на шутку испугались. Никто из местных девочку не видел, да и сообщений от людей из Волгоградской области не поступало. Семья стала судорожно обзванивать все больницы и морги в надежде, что хоть где-то они найдут зацепку, но все тщетно – подросток как сквозь землю провалилась.

- На учете в ПДН девочка не состоит, но она является пациентом в районной больнице. У нее диагноз - «расстройство приспособительных реакций» (это патологическое состояние, которое возникает при невозможности приспособиться к жизненным изменениям и проявляется эмоциональными расстройствами, нарушением социальной адаптации – Авт.), - рассказывает «КП» - Кубань» источник в больнице.

На данный момент парня отпустили под обязательство о явке.

Спустя четыре дня после пропажи стало известно, что в этот раз Карина уехала еще дальше. Ее нашли в Краснодаре, живой и невредимой, правда, в постели отеля с 19-летним приятелем из Славянского района – вором-рецидивистом. С ним они познакомились в интернете, а встретиться договорились во время переписки.

- Парень дважды судим по статье «Кража», наказание он отбывал в 2019 и 2020 годах, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В полицию о парочке сообщила администратор отеля, которой девочка показалась слишком юной. В итоге правоохранители приехали по адресу и начали разбирательства.

- Парень пояснил, что по обоюдному согласию вступил в половую связь с несовершеннолетней девочкой. Тем не менее в произошедшем усматриваются признаки преступления по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - уточняют правоохранители.

На данный момент парня отпустили под обязательство о явке. А школьница будет дожидаться своих родителей в социально-реабилитационном центре для детей подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.