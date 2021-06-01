Щетки, крышки, тюбики: Что можно сдать в новый пункт по приему вторсырья в Краснодаре

В экоцентре также проводят лекции и мастер-классы. Фото: instagram.com/rsbor_krd

Стационарный пункт по сдаче вторсырья «Собиратор» открылся в центре Краснодара. Он находится в бизнес-центре «Кавказ» по улице Одесской, 48/Л. Сюда можно принести множество как традиционных, так и редких фракций. Например, здесь оставляют чеки, сковородки и рентгеновские снимки.

- Не все виды вторсырья можно легко куда-то пристроить. Даже крупные сборщики обычно ограничиваются лишь несколькими видами легкоперерабатываемого сырья типа картона. Такой пункт ждали многие, - отметили создатели экоточки.

Пункт по сдаче вторсырья. Фото: instagram.com/rsbor_krd

«Собиратор» вместе с проектом «Чистая среда» помогают людям и организациям стать экологичнее. Стоит отметить, что в экоцентре не только принимают вторсырье, но и организовывают лектории, выставки, проводят экскурсии и мастер-классы. За новостями пункта можно следить в официальном аккаунте в соцсетях.

КОНКРЕТНО

«Собиратор» работает без перерывов и выходных с 12 до 20 часов.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7-996-535-48-52.

Сырье собирают в специальные контейнеры. Фото: instagram.com/rsbor_krd

Что сдать?

- макулатуру

- тетрапак

- металл

- стеклотару

- полиэтилен

- полипропилен

- пакеты и пленку

- пластиковые карты

- крышки

- диски

- провода

- рентгеновские снимки

- зубные щетки

- тюбики

- фломастеры, ручки

- контейнеры от линз

- пластиковые трубочки

- деревянные столовые приборы

В экоцентре принимают даже редкие фракции. Фото: instagram.com/rsbor_krd

Можно сдать, взять за пожертвование или обменять:

- украшения

- материалы для творчества

- винные пробки

- зонтики

- бейджи

- цветочные кашпо

- подарочные пакеты

Здесь можно также приобрести экологичные товары и продукцию из вторсырья. Фото: instagram.com/rsbor_krd

Оставить для благотворительных организаций:

- книги

- настольные игры

- канцтовары

(только в хорошем состоянии)