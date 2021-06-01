Щетки, крышки, тюбики: Что можно сдать в новый пункт по приему вторсырья в Краснодаре

В экоцентре также проводят лекции и мастер-классы. Фото: instagram.com/rsbor_krd
Стационарный пункт по сдаче вторсырья «Собиратор» открылся в центре Краснодара. Он находится в бизнес-центре «Кавказ» по улице Одесской, 48/Л. Сюда можно принести множество как традиционных, так и редких фракций. Например, здесь оставляют чеки, сковородки и рентгеновские снимки.
- Не все виды вторсырья можно легко куда-то пристроить. Даже крупные сборщики обычно ограничиваются лишь несколькими видами легкоперерабатываемого сырья типа картона. Такой пункт ждали многие, - отметили создатели экоточки.
Пункт по сдаче вторсырья. Фото: instagram.com/rsbor_krd
«Собиратор» вместе с проектом «Чистая среда» помогают людям и организациям стать экологичнее. Стоит отметить, что в экоцентре не только принимают вторсырье, но и организовывают лектории, выставки, проводят экскурсии и мастер-классы. За новостями пункта можно следить в официальном аккаунте в соцсетях.
КОНКРЕТНО
«Собиратор» работает без перерывов и выходных с 12 до 20 часов.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7-996-535-48-52.
Сырье собирают в специальные контейнеры. Фото: instagram.com/rsbor_krd
Что сдать?
- макулатуру
- тетрапак
- металл
- стеклотару
- полиэтилен
- полипропилен
- пакеты и пленку
- пластиковые карты
- крышки
- диски
- провода
- рентгеновские снимки
- зубные щетки
- тюбики
- фломастеры, ручки
- контейнеры от линз
- пластиковые трубочки
- деревянные столовые приборы
В экоцентре принимают даже редкие фракции. Фото: instagram.com/rsbor_krd
Можно сдать, взять за пожертвование или обменять:
- украшения
- материалы для творчества
- винные пробки
- зонтики
- бейджи
- цветочные кашпо
- подарочные пакеты
Здесь можно также приобрести экологичные товары и продукцию из вторсырья. Фото: instagram.com/rsbor_krd
Оставить для благотворительных организаций:
- книги
- настольные игры
- канцтовары
(только в хорошем состоянии)