«Грязь и ящики вместо кроватей»: в Краснодаре закрыли детский сад без лицензии

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В Прикубанском районе Краснодара несколько лет существовал детский сад «Позитивия». По сути, родители за небольшую плату отдавали своих детей в частный дом, который переобустроили под дошкольное учреждение. Две крохотные комнатки, санитарная и столовая – такой приют предлагали владельцы для маленьких гостей.

Нужно отметить, что людей такие условия устраивали – в интернете много положительных отзывов об этом учреждении.

- Часто работаем с женой по ночам. Оставляем ребенка, он всегда доволен, - писали пользователи.

Однако около года назад помимо отзывов со знаком плюс, начались массовые возмущения. Родители вдруг стали замечать, что садик этот вообще частный дом, а условия тут не самые лучшие.

- Детский сад в маленьком доме 2 комнатки в общем дворе с сомнительной гостиницей..и дети..это как вообще?!!! Ужас!!, - один из десятков подобных комментариев.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

На эти слова у владельцев всегда был заготовлен ответ: «А Вы откуда о нас узнали? Не Вашу ли подружку уволили случаем? У Вас дети-то есть?)))». Этот ответ написан под каждым неудовлетворенным отзывом и под многими удаленными. Их, к слову, более десяти.

Спустя несколько месяцев народная молва дошла до прокуратуры, в садик приехала проверка. Правоохранители установили множественные нарушения, главным из которых было то, что образовательная деятельность велась здесь без лицензии.

Цены за пребывание в детском саду "Позитивия"

- Частный жилой дом, в котором размещен детский сад, не соответствовал требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности, дети спали в не отведенных для этого местах, имелись многочисленные захламления, грязь, санитарная комната и столовая не отвечали предъявляемым требованиям, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге прокурор обратился в суд, чтобы остановить деятельность опасного детского сада. В День защиты детей 2021 года «Позитивия» закончила свою работу.