Ребёнок в такси: как сделать поездку максимально безопасной

Правила дорожного движения предписывают, что маленькие пассажиры должны находиться в специальных удерживающих устройствах. Это поможет минимизировать травмы в случае непредвиденных обстоятельств, от которых на дороге никто не застрахован. Региональная статистика ДТП подтверждает, что именно детское кресло спасает дошкольников и школьников от серьезных ушибов. В частности, в Сочи подобных случаев регистрируется от 10 до 20 в месяц. Сотрудники ДПС не устают напоминать водителям, что даже при самом лёгком ударе на небольшой скорости вес ребёнка по законам физики увеличивается в несколько раз и его невозможно удержать на руках.

Учитывая данные обстоятельства, агрегаторы такси и таксопарки стараются подходить к обеспечению безопасности маленьких пассажиров максимально ответственно. Например, родители в 300-х городах в России знают, что в приложении Яндекс Go по тарифам “Детский”, “Комфорт”, “Комфорт +” и Ultima можно заказать детские кресла или бустеры.

С 1 июня этот тариф в пользовательском приложении обновлен. “Детский” тариф вынесен отдельно на главный экран, а интерфейс стал намного функциональнее и понятнее.

Многодетная мама из Сочи Елена Мальцева часто пользуется услугами такси, но никогда не пренебрегает безопасностью, выбирая у агрегаторов машины с детским креслом.

- Два года назад в нашей семье случилось пополнение - родился маленький Стасик. Я была приятно удивлена, когда увидела, что в приложении появилась новая, очень важная для нас функция - возможность заказать такси сразу с двумя детскими креслами, - поделилась Елена Малышева. - Теперь одновременно везу 5-летнюю Настю на танцы, а Стасика - на массаж.

Мать двоих детей обратила внимание, что 1 июня, в День защиты детей приветствие в начале поездок во всех тарифах изменилось, усилен акцент на безопасность детей в дороге. Родителей призывают всегда перевозить ребёнка в автокресле и пристёгиваться даже на заднем сиденье.

- Если честно, не представляю уже своей жизни без «детского такси» - и выгодно, и удобно, - призналась Елена Малышева.

Она подчеркнула и другую важную деталь: все поездки маленьких пассажиров, как и в любом другом тарифе, застрахованы.

Детский сервис в приложении Яндекс Go появился в 2017 году. Таксисты помнят, как четыре года назад в Правила дорожного движения были добавлены пункты, касающиеся особенностей перевозки детей в автомобилях. Они остаются неизменными до сих пор: в машине, конструкция которой предусматривает ремни безопасности, пассажиры до 12-и лет могут ехать только со специальным удерживающим устройством.

Подобные правила существуют и в других странах. Но российский детский сервис в такси считается уникальным. За четыре года число городов, на которые распространяется и тариф, и опция, увеличилось до 293. Для родителей с детьми приезжает машина с креслами и бустерами, которые подходят детям от 9 месяцев до 12 лет.

Безусловно, и дошкольники или школьники в такси могут вести себя по-разному: плакать, капризничать, стучать и кричать. Как водителю вести себя в такой ситуации, не выйти из состояния равновесия и не отвлекаться от дороги?

- Таксисты проходят специальное обучение перед допуском в тариф, - пояснили в компании-агрегаторе. - После занятий они умеют правильно выстраивать диалог с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

Чтобы правильно настроить детское кресло, нужно иметь определенные навыки. Этому водителей тоже обучают на курсах. Примечательно, что умное приложение тарифа запоминает настройки для каждого маленького пассажира с первой поездки.

Кроме того, родители детей-подопечных некоторых благотворительных фондов могут ездить на такси бесплатно благодаря социальному проекту Яндекса «Помощь рядом». Средства на это выделяет Яндекс, а также его клиенты, которые округляют чеки за свои поездки в такси. Внести свой вклад может каждый: нужно только подключить услугу округления в приложении Яндекс Go, и при оплате картой сумма за поездку будет округляться не больше, чем на 9 рублей.