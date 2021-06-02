В Сочи на два месяца арестовали директора санатория «Знание» за злоупотребление полномочиями

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Директора санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрия Богданова арестовали на два месяца, до 28 июля. Руководителя здравницы подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в местном суде.

- 30 мая Богданова сняли с самолета, а 31 мая заключили под стражу. Сейчас он находится в сочинском СИЗО, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник знакомый с ситуацией.

Директору санатория «Знание» грозит срок, но знакомые уверены, что его подставили. В городе собирают подписи в адрес прокурора в поддержку Богданова.

- Я не знаю пока в чем обвиняют Дмитрия, но я знаю, что именно благодаря ему санаторий «Знание» расцвел и стал одним из самых успешных санаториев в России. И я знаю, что у каждого человека есть право на защиту, - написал в соцсетях основатель группы отелей «Русские сезоны» Владимир Масютин.

Масютин уверен, что Дмитрия Богданова подставили. Он отметил, что директора санатория «за глаза обвинили на очередном собрании общества, тем самым запустили адскую машину нашего ««правосудия»».

На обжалование постановление у Богданова остались одни сутки. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.

Правоохранительные органы пока официально не комментируют ситуацию. Следим за развитием событий.

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