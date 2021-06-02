Звукорежиссер Тигран Курдоглян: Можно жить в любимом Краснодаре и работать хоть где

Тигран Курдоглян

Его родители приехали в Краснодар из столицы Армении, чтобы строить завод «Сатурн». Потом папу-«золотые руки» пригласили во ВНИИ рисоводства. Поселок Белозерной и стал малой родиной Тиграна. У мальчика рано обнаружился музыкальный слух, но заниматься его направили в секцию борьбы. Окончил Краснодарскую академию физкультуры, перебивался почти случайными заработками, пока сестра, уже известная радиоведущая, не посоветовала попробоваться на место выпускающего эфира.

Характер максималиста привел к тому, что со временем он стал не только хорошим звукорежиссером, но и обладателем лучшей профессиональной аппаратуры. В жертву были принесены сбережения молодой семьи. 13 лет Курдоглян проработал на радиостанциях города, параллельно делал звук в рекламе, потом на крупных проектах.

Тигран рассказал о том, как делает звук и дизайн для документальных проектов, подчас в экстремальных условиях. В частности, о работе над фильмом о футбольном клубе «Краснодар». Также он занят на съемках художественного кино и сериала «Непосредственно Каха».

Тайм-коды:

0:41 – представление героя

01:13 – про поселок Белозерный

03:03 – как родители перебрались из Еревана в Краснодар

06:12 – мини-викторина «Так о тож!»: что означает «женить молоко»?

06:40 – есть ли профессиональный сленг у звукорежиссеров

07:53 – как стал из спортсмена звукорежиссером

10:22 – нужно ли звукорежиссеру иметь музыкальное образование

11:33 – история про маленького Тиграна, пианино и дзюдо

14:26 – звукорежиссер и саунд-дизайнер - особенности деятельности

16:21 – о детской передаче «Ушки на макушке»

17:41 – как началась работа на художественных проектах

19:06 – звонок радиослушательницы – благодарность Радио Рокс

19:57 – скучает ли по работе на радио

21:17 – зачем приобретал для себя дорогую профессиональную аппаратуру

22:45 – как убедил семью рисковать

24:02 – сколько стоит работа звукорежиссера на проекте

25:18 – стажировка и работа на съемках кино

27:13 – вопрос слушательницы про увлечения

28:24 – работа на документальных проектах

29:14 – самые интересные съемки

30:23 – последние проекты: «Непосредственно Каха» и фильм о ФК «Краснодар»

31:51 – про манеру актеров говорить в кино

33:06 – ответ на вопрос викторины

33:40 – про Краснодар и другие города

35:27 – вопрос из вотсапа: Есть ли звукорежиссеры в городе, кроме Тиграна?

36:14 – что не нравится и нравится в Краснодаре

37:05 – историческая рубрика «Любо знаты»: про первую черкесскую газету в 1918

37:32 – сталкивался ли с национализмом

38:21 – как звучит Краснодар?

39:24 – про запись личной фонотеки звуков

40:57 – за что семья «ненавидит» Тиграна

41:19 – про плейлист Тиграна

41:51 – про сестру и совместную работу

42:50 – любимое блюдо

43:10 – любимая окрошка