«Я тебя ударю и заберу телефон»: пассажиры не оплатили поездку и угрожали расправой глухому таксисту

Фото предоставлено героем публикации

Это видео уже облетело все паблики Краснодара. На записи таксист просит пассажиров оплатить проезд. Но они делают вид, что не слышат его. Сам таксист – глухой. У него даже специальный знак в машине висит. Но пассажирам все равно.

- Поймите, у меня машина – кредитная. Еще три года платить, а тут такое, – делится с «КП» – Кубань» 39-летний Евгений, автор ролика. – Парни вызвали такси. Ехали мы с Симиренко на Красных Партизан. У меня сразу закралось предчувствие, что у них нет денег.

Стоимость поездка – солидная: 361 рубль. Это почти пятая часть дневного заработка обычного таксиста в Краснодаре.

- Они не успели сесть в машину, а уже залили меня вопросами, – добавляет мужчина. – Я как мог объяснил, что не слышу, показал табличку, она висит прямо за моим сидением. Они попросили закурить. Но у меня не было сигарет. Я не курю.

Фото предоставлено героем публикации

Получив отказ, молодой человек на заднем сиденье уснул. Очнулся он спустя полчаса после завершения поездки. Его друг уже искал деньги.

- Он сказал, что сбегает за деньгами к другу, и мы сразу поедем обратно, – добавляет Евгений. – Попросил меня врубить платное ожидание.

Терпение таксиста лопнуло спустя полчаса. Он уже понял, что денег от парней не получит. Хотя должны они были уже 873 рубля. Тогда мужчина врубил камеру и начал снимать происходящее на телефон.

- Мужчина в кепке уже вернулся от друга. Сказал, что его знакомый еще не пришел. Надо подождать, – говорит Евгений.

Тем временем второй пассажир уже проснулся и покинул салон. Уже на улице водитель вновь попросил ребят перевести деньги на карту.

- Ты невменяемый? Ты дурачок что ль? Я тебя сейчас ударю! Я у тебя сейчас заберу телефон, – говорит парень в кепке.

Помочь таксисту вызвались случайные прохожие. Они попросили ребят оплатить поездку. На камеру парень в кепке даже переписал номер карты и попросил людей дождаться, пока пройдет перевод.

- Но денег я так и не дождался, а люди ушли – говорит Евгений. – Я просил его показать телефон, чтобы я сравнил номер карты. Но он не дал и вел себя неадекватно.

Евгений предложил мужчинам оставить залог. Он увидел ценные вещи у пассажира и предложил оставить их на время. Пока они не оплатят заказ. Готов был оставить даже расписку. Но получил отказ.

- Они предложили мне вернуться в точку отправления. Там якобы им дали бы денег. Но я уже отказался. Не хотел тратить деньги на бензин, – говорит таксист.

Этот ролик Евгений выложил, чтобы вызвать стыд у ребят. Сразу после появления записи с таксистом связались люди, которые якобы знали этих парней.

- Мне сказали, что один из них недавно освободился из мест лишения свободы, а второй – сын известного бизнесмена, – добавляет мужчина.

Однако заявление в полицию мужчина писать не стал. Обратился только в сервис такси, откуда получил заказ. Там водителя выслушали и сняли с него комиссию за поездки на три часа.

Фото предоставлено героем публикации

- Это не первый случай, когда меня кинули. Конечно, очень обидно. Они обещали перевести, дали слово. Но так себя повели. Они хотели оставить в залог паспорт, но я отказался. Не имею права. Это уже нарушение. Из-за них я потерял 15 заказов, – объясняется Евгений.

Мужчина надеется, что это последний случай, когда его обманули. Он уже четвертый год работает в такси, но не знает, как бороться с этим явлением.

- Раньше я работал на производстве стеклопакетов. Но был тяжелым график: по 12 часов. Ну и зарплата была маленькая, – резюмирует мужчина. – Здесь заработки больше. Перед пандемией я возвращался на завод, но коллеги обижали меня, да и график работы не изменился. И зарплата – тоже.

Сейчас Евгений надеется восстановить справедливость и вернуть деньги за заказ. Они пойдут на оплату кредита за автомобиль.