Как по Фрейду: за что на самом деле посадили на 12 лет строгача сельского массажиста

Дело Сергея Ершова рассматривала тройка судей. Фото: Алексей Аванесян

Святая простота! Родители 5-летнего Илюши привели ребенка на логопедический массаж к доморощенному массажисту. А потом удивились, как бы это помягче сказать, его "нестандартной методике". Мать заявила в полицию, когда случайно заглянув за ширму, увидела массажиста с приспущенными штанами.

В этом уютном городке только за год поймали четверых педофилов Фото: Евгения ОСТРАЯ

Теперь 44-летний Сергей Ершов одной ногой... в тюрьме строгого режима, а общественность гадает: а был ли в этой чудовищной, но мутной истории его 15-сантиметровый (цитата из приговора) пенис? Или разволновавшейся женщине, как по Фрейду, он лишь померещился?

МАССАЖ НА 12 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

Крохотный поселок Восточный находится в 15 километрах от Белореченска в Краснодарском крае. Можно сказать, на его окраине. Здесь в добротном доме, подаренном родителями жены, жил Сергей Ершов. По молодости он начудил, заработав судимость за кражу. Она давно погашена. Но эту постыдную деталь в биографии Сергею очень хотелось стереть, как и все свое неблагополучное детство.

- У Сережи не было отца, все детство он мотался с матерью по стройкам, где она зарабатывала на кусок хлеба, - рассказывают знакомые семьи.

Фамилию он сменил, женившись на 20-летней красавице Вере из хорошей семьи. Теперь это стало отдельным кошмаром для всех, кто ее носит. Именно по их просьбе мы не будем использовать ее в этой статье. Они-то в чем виноваты?!

В пристройке, где работал массажист, теперь ничего не напоминает о его деятельности Фото: Евгения ОСТРАЯ

Жизнь Сергея была настолько удобно устроена, что даже на работу выходить со двора не приходилось. Из образования у него – только средняя школа. Но в небольшой однокомнатной пристройке он открыл собственный массажный кабинет со всем необходимым инвентарем.

Казалось бы, ну кто пойдет в эту пристройку мять больные бока у никому неизвестного мастера?! Но соцсети города берут: там и сейчас висит объявление о массажисте Ершове Сергее Геннадьевиче, «исправляющем сколиозы и лечащем хондрозы».

И недостатка в клиентуре у Ершова не было, несмотря на отсутствие «корочек».

- Почему именно массаж? Много же других хороших специальностей? - спрашиваю у красавицы жены Сергея. Пожалуй, во всей этой беде именно Вера сейчас - самая пострадавшая сторона.

- Ему это нравилось. Он много времени посвящал, чтобы изучить все детали массажа самостоятельно. Хотел поступить в колледж медицинский, но когда? Все время то дети, то еще что-нибудь, - отвечает женщина.

В итоге по методичкам из интернета Ершов освоил много чего. От взрослых спин он перешел к детским, а потом начал практиковать логопедический массаж.

Чтобы стало понятнее, это весьма специфическое действо. Плохо говорящим малышам разминают язык и щеки, используя для этого разные предметы. Иногда это силиконовые банки, иногда резиновая соска для бутылочки грудничка, а иногда даже чупа-чупсы.

На чупа-чупс купилась и Светлана, мама Ильи (имя мальчика изменено). У Илюши помимо проблем с речью было некоторое отставание в развитии.

- Мне эта идея понравилась с чупа-чупсом. Нет стресса для ребенка. Я водила сына к логопеду за 300 рублей в час, а тут за 500 рублей предлагался целый спектр услуг. Я посчитала, что это очень выгодно, - рассказывает «Комсомолке» женщина.

В час дня 17 февраля 2020 года ребенок перешагнул порог кабинета, лег на кушетку и примолк...

Дальше происходило что-то, что наверняка не знает никто. И у каждого действующего лица этой, хочется сказать, немой (ну почти!) сцены своя правда. Но есть общие детали, по которым суд потом будет решать судьбу Сергея Ершова, а заодно двоих его сыновей 14-ти и 10-ти лет и пятилетней дочки.

...В рабочем кабинете Ершова есть две зоны – массажная и гостевая, при желании разделяемых ширмой. По факту - это обычная занавеска, как в ванной, которая закрывает от посторонних глаз все, что происходит на кушетке. Но слышать то, что творится за ней, можно. Именно туда, за ширму, Ершов усадил мать Илюши. Ее решено было изолировать, потому что ребенок отвлекался и вертел головой. Обычно массажист кладет руку на голову ребенка, фиксируя ее. Так было и в этот раз.

Логопедические банки. Защита Ершова настаивала, что клиентка перепутала именно их с пенисом

- Я взяла книжечку с полки, которая здесь стояла, как раз по логопедии. И раскрыла ее, но все время прислушивалась, что происходит за ширмой, - говорит Светлана.

Илюша закашлялся, как при попадании постороннего предмета в горло (к этой важной, как нам кажется, детали мы еще вернемся!). Это побудило мать встать и одернуть штору...

На всех допросах, включая очную ставку, Светлана в течение года твердила потом, что в тот момент увидела пенис Ершова, который он держал в руках. Рефлекторно женщина тут же задернула ширму, но через секунду пришла в себя и решительно ступила на пограничную зону.

- Он как будто был не в себе. Уже при мне спокойно заправил член в свои медицинские штаны и начал успокаивать. А я ему сказала, что заявлю на него, - в какой уже раз вспоминает Светлана, даже сейчас меняясь в лице. Уверенная в своей правоте, она и после суда согласилась на вовсе необязательный для нее разговор с «Комсомолкой».

Она даже помнит, как стянув ничего не понимающего Илюшу с кушетки, не могла преодолеть брезгливость по отношению к собственному сыну. Допытывалась, чувствует ли он вкус спермы: «У тебя солено во рту?».

Эти детали невозможно сочинить. И не поверить в них нельзя. Но этого все же чертовски мало, чтобы дать однозначный ответ: Сергей – педофил.

А БЫЛ ЛИ ПЕНИС?

Светлана свою угрозу исполнила. И вряд ли кто-то имеет право обвинять ее в поспешности. Врагу не пожелаешь оказаться на ее месте у той злосчастной кушетки.

- Это был не мой член, а логопедическая баночка для массажа. Мамаша перепутала, - твердил в ответ Ершов на каждом заседании.

Сразу после эмоционального звонка по номеру 02, двор на окраине поселка заполонили полицейские. Смывы взяли изо рта мальчика и с полового органа мужчины. Но никаких биологических следов криминалисты не обнаружили.

В этом костюме Сергей делал массаж мальчику Фото: Евгения ОСТРАЯ

Целый год за Ершовым в СИЗО наблюдали психологи, пытаясь обнаружить у него сексуальную патологию. Но и тут – глухо! Никаких аномалий у массажиста нет.

Зато и логопедические баночки, которые стали главным козырем защиты, – были чисты. Если, как утверждал Ершов, массаж Илюше он делал ими, то почему на них не осталось его слюны?

А теперь вернемся к показаниям матери пятилетнего мальчика. Нам, как и суду, она сказала, что одернула ширму, когда услышала звук, похожий на рвотный рефлекс. А в приговоре Ершова, отправившего его надолго в тюрьму, тот факт, что его член был во рту у ребенка, отвергнули.

Тогда что было во рту у ребенка, вызвавшее такие позывы?

На эти вопросы нет ответа.

Показания самого малыша, опрашиваемого неоднократно сложно назвать объективными. Он рассказывал, что дядя прикрыл рукой его глаза, и он ничего из происходящего не видел.

- Дядя клал мою руку на свой «перчик» и засовывал мне его в рот, - значится с его слов в материалах дела. Суд выяснил, что так в семье мальчика называют мужской половой орган.

Что? Перчик? И снова в деле старина Фрейд.

На следственном эксперименте мама мальчика точно определила, где половой член, а где банки

Очевидно же, если Ершов педофил, то могли быть и другие пострадавшие дети. Но в материалах дела нет даже намека на это.

- Мы предоставляли суду список из 44 фамилий, но никого эта информация не заинтересовала, - разводит руками адвокат Ершова Алексей Аванесян.

По закону, все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Но собранных доказательств для суда оказалось достаточно, чтобы дать еще и минимальное наказание массажисту по этой чудовищной статье «от 12 до 20».

ВЕРА

В маленьком поселке, где все друг друга знают, сложно спрятаться от чужих осуждающих взглядов. Еще сложнее спрятать от них детей. Но никто не предлагает психологическую помощь женщине, которая уж точно наказана ни за что.

- Извините, у меня голос сел с тех пор, как муж в тюрьме, - говорит жена массажиста. - Родители предлагают переехать. Но мы прожили здесь всю свою жизнь. Почему я должна уезжать?

В состоянии этой медленной и изощренной казни Вере надо продолжать жить. От массажного кабинета в ее доме не осталось и следа. Вера вынесла кушетку, сорвала ширму. Здесь теперь частенько обитает ее старший сын.

- Принесла как-то вещи мужа из СИЗО, чтобы постирать. А сын приходит и говорит, почему так папой пахнет, - единственный раз в разговоре срывается она на рыдания. - Он попросил меня их не стирать, понимаете...

Она не меньше остальных желает разобраться во всем, что погубило ее семью.

- Я умоляла следователя доказать мне его вину! Я бы первая от него отвернулась, - говорит Вера. - Знаете, что он мне сказал: «У него была эрекция, когда он женщину-клиентку массажировал. Это доказательство». Понимаете, женщину! Это же говорит как раз о том, что он нормальный мужик, с нормальными рефлексами.

В суд, где детально исследовалось каждое доказательство и взвешивалось каждое слово, Веру не пустили. А она, как нам кажется, имеет право знать все, хотя бы ради самосохранения.

- Речь идет о деле в отношении несовершеннолетнего, процесс закрытый. Жена массажиста - не участница процесса, пустить туда ее невозможно. Таков закон, - пояснили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Вслепую она борется уже даже не за мужа, за честь своей семьи. И сейчас ждет апелляции.

Между тем, только в стотысячном Белореченском районе Краснодарского края за год поймали четырех (!) педофилов. 44-летний массажист-самоучка Сергей Ершов четвертый. И пока ни один из приговоров суда вышестоящий суд не подвергнул сомнению.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Врач-психиатр педофилию называет психической аномалией. Но почти никогда ее не удается выявить при помощи экспертиз.

- Это очевидное расстройство личности, идущее далеко из детства. Но, как правило, такие люди - хорошие семьянины, отцы своим детям. Они ухитряются порой скрывать и подавлять свои нездоровые сексуальные пристрастия, но часто стараются все же быть рядом с объектом своего удовлетворения, - поясняет Виктор Косенко. - Они выбирают специальности, дающие им такую близость.

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