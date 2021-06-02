8-летняя дочка фотографа получила сотрясение, вылетев с батута в отеле Анапы

Фото: Анна Баженова

В Анапе в одном из отелей курортов отдыхала семья их Москвы. Пара приехала вместе с 8-летней дочкой. Девочка игралась под присмотром родителей.

- За день до отлета домой, мы решили отдохнуть в отеле, потому что до этого активно путешествовали. Дочь пошла прыгать на батутах на детской площадке, они выглядят, как закрытые манежи, - рассказывает Виктория Колдышева. - Я предварительно все проверила и попросила других ребят и ее все закрывать на замочек.

После этого женщина решила подняться в номер. Однако уже через 5 минут произошла беда.

- Спускаюсь, а дочь лежит на асфальте, - с ужасом вспоминает тот вечер мама пострадавшей девочки. - Она вылетела из открытого батута. Кто-то из детей его не закрыл, а площадка не была оборудована мягким полом. В итоге она рухнула на твердую поверхность и сильно ударилась. Крови не было, но дочь плакала.

Ребенка госпитализировали в больницу. Там девочке провели тщательное обследование. Врачи хотели понять, на сколько серьезны полученные травмы.

- Нам сделали рентген головы. Заключительный результат медиков: перелом черепа и сотрясение головного мозга, - добавляет Виктория.

Уже сейчас семья вернулась домой. Девочке нельзя летать на самолете, потому домой они ехали на поезде. Ребенку порекомендовали наблюдение у невролога.

А тем временем полиция проводит разбирательства после сообщения из больницы. Во всех подобных случаях, где пострадавшими являются дети, врачи передают информацию в МВД.

- После падения ребенка с батута организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах.

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