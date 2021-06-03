Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 июня 2021: свыше 570 жителей Кубани привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Страшная инфекция на Кубани отступает. Уже около полугода в регионе не случалось новых вспышек и очагов коронавируса. Также в Краснодарском крае остается сдержанным рост новых случаев заражения. Уже более месяца на Кубани не фиксировалось более 99 заболевших за сутки.

Такие цифры врачи связываются с массовой вакцинацией населения. Она началась в Краснодарском крае в конце прошлого года. За шесть месяцев прививку от страшной инфекции сделали свыше 570 000 человек.

- Уровень заболеваемости в Краснодарском крае меньше, чем в среднем по стране. Но достичь стабильной эпидобстановки можем только сформировав коллективный иммунитет, когда будут привиты не менее 60% взрослого населения, – сказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Отмечается, что тяжелее всего коронавирус переносят люди старше 60 лет. Вместе с ними в зоне риска остаются представители соцзащиты, учителя, воспитатели, а также сотрудники сферы обслуживания.

На Кубань уже поступило почти 650 тысяч зон вакцины от коронавирса. В ближайшее время в Краснодарский край поступят еще 150 000 доз.

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