Мурат Дударев, «Новые Люди»: по наследству можно передавать бизнес, но ни в коем случае – власть

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Автор более 100 законодательных инициатив, сопредседатель Краснодарского отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Мурат Дударев, решил участвовать в выборах депутатов Государственной Думы как кандидат от партии «Новые люди». Задачу партии видит в обновлении органов власти на местах. В парламенте намерен продвигать свои инициативы, направленные на защиту малого и среднего бизнеса.

- Вы юрист по образованию, как давно и насколько успешно вы занимаетесь законотворчеством?

Общественной деятельностью занимаюсь с 2013-ого года. С некоторыми проблемами сталкивался лично и в какой-то момент понял — необходимы системные решения. Законотворчество — это студенческая мечта с юрфака. В мое время этим практически никто не занимался. Ты должен иметь опыт в разных сферах права, это не приносит денег и забирает всё твоё время. Но для меня это сродни творчеству. Так художник пишет картину, испытывая вдохновение.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

В 2015-ом году я вышел с инициативой об изменении в законе Краснодарского края, которая касалась работы эвакуаторов, чтобы можно было отсрочить уплату штрафа на месяц. Ведь как раньше было, эвакуируют автомобиль, и ты не можешь его вернуть пока не заплатишь за услуги эвакуатора. Естественно, чем дольше он стоит на штрафстоянке, тем больше придётся заплатить. Огромное количество людей стояло в очереди, машины “упаковывали” одну за одной. Задача была такой — снять с человека эти обременения, а вдруг у него вообще денег сейчас нет? Я писал в прокуратуру, в местное Законодательное собрание. И везде был отказ, пока нашу работу не увидел и не поддержал один из депутатов Госдумы. Чтобы новые изменения заработали, у меня ушло два года. Теперь я готов сам отстаивать интересы людей в Госдуме. Так получится быстрее добиваться перемен.

- А каких ещё успешных инициативах вы можете рассказать?

Примеры из сферы бизнеса. Предприниматель регистрируют юр. лицо, готовит документы, сдаёт их в налоговую и платит пошлину в размере 4 тыс. рублей. Если он неправильно оформил документы, совершил малейшую опечатку, ему отказывают, а госпошлина сгорает. Доходило до абсурда, некоторые переписывали заявление по 5 раз, и госпошлина все время сгорала. Я разработал поправку в федеральный закон о регистрации юридических лиц и ИП с инициативой ввести приостановление регистрации с сохранением государственной пошлины. Чтобы предприниматель мог всё исправить, не выплачивая пошлину снова. По сути, это техническая поправка, но она важна для бизнеса.

Или, к примеру предприниматель обращается за господдержкой, субсидией или льготным займом. Существует правило, если ты должник по налогам — тебе откажут. Я говорю не о крупной задолженности, это может быть долг в несколько копеек или рублей. Моя инициатива была в том, чтобы ввести право на погрешность. Чтобы при наличии задолженности до 10 000 рублей предприниматель в течение недели мог погасить долги и ему не отказывали в господдержке. Ведь получить её не так-то просто, нужно занимать очередь. В итоге эта поправка была принята на федеральном уровне. По сути, меняя такие, казалось бы, незначительные детали, мы меняем и нашу с вами жизнь. Сохраняем миллионы небольших предприятий, рабочие места.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

- Какая, на ваш взгляд, самая острая проблема в российском законодательстве, которую необходимо изменить сейчас?

- Нужны такие юридические барьеры, которые бы не позволили ни при каких условиях передавать власть по родственному признаку. Когда на ответственные должности устраивают детей высокопоставленных чиновников, их братьев и жён. По наследству можно и нужно передавать бизнес, но ни в коем случае — власть. Я говорю о недобросовестных чиновниках, нотариусах и судьях.

Хотел бы усовершенствовать ряд законов, которые касаются судебной системы и органов исполнительной власти. Поискал бы противоречия и пробелы и в итоге одним пакетом внёс ряд поправок. Я уверен, что с партией «Новые Люди» у нас получится дать шанс сотням молодых и образованных ребят, подняться по карьерной лестнице, которая во многих учреждениях не по праву занята чьим-то родственником

- Какими были бы ваши первые шаги в качестве депутата Госдумы?

-Начну с антирейдерского законодательства. В Российском уголовном кодексе сейчас нет такого понятия как “рейдерство”. И когда происходит захват бизнеса, к пострадавшим применяют различные статьи, которые просто не имеют отношения к ситуации. Я хочу подготовить проект федерального закона о противодействии рейдерству, по аналогии с законом о противодействии коррупции, где явлению дано чёткое понятие и закон систематизирован. Уверен, что это значительно облегчит жизнь предпринимателей в секторе малого и среднего бизнеса, даст им уверенность в завтрашнем дне.

В партии «Новые Люди» я подготовил ещё одну инициативу. Она касается темы благотворительности. В сети - тысячи мошенников, которые выманивают деньги на лечение несуществующих больных. Аферисты просят переводить крупные суммы на свои счета. Играют на неравнодушие простых жителей и спонсоры терроризма. Считаю особенно важным сделать сферу благотворительности - прозрачной, ведь зачастую деньги не доходят тем, кому они действительно нужны. Необходимо, чтобы каждый мог в два клика убедиться, что перед ним не мошенник. Инициатива в следующем — создать на сайте министерства юстиции специальный реестр, где будут зарегистрированы все благотворительные организации.

- Какое достижение в вашей карьере считаете самым главным на этот день?

- Благодаря работе моей команды и информационному резонансу, который мы создали, удалось возобновить строительство дублёра Яблоновского моста через реку Кубань между Краснодаром и Республикой Адыгея. Старый мост был построен в послевоенное время и не справлялся с потоком транспорта. Проект строительства дублера через Кубань долгие годы был заморожен - не было финансирования. Мы организовали общественные слушания, подключили органы власти, писали в Росавтодор и министерство транспорта РФ. В итоге деньги на строительство были получены из федерального бюджета. Сейчас мост межрегионального значения активно строится. Он будет четырехполосным, с пешеходным тротуаром и велосипедной дорожкой. Открытие запланировано на 2024 год.

- Почему решили идти на выборы от партии «Новые Люди»?

Я начал работу Новыми людьми как эксперт по юридическому праву. Мне нравится, что они ведут политику честно и открыто, они прогрессивны. Мне близка позиция партии - не обещать, а делать, что-то менять в том, городе, области, крае, где ты живешь. Посмотреть по-новому на то, что окружает тебя, повысить качество жизни людей. И, пожалуй, самое главное, что меня объединяет с Новыми Людьми, это желание перемен и обновления органов власти на местах.