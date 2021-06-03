Три важных совета, которые помогут туристам уберечься от нападения змей

Змеи проснулись и частенько подбираются к людскому жилищу

В Краснодарском крае расплодились пресмыкающиеся. Кадры, где спасатели достают из подвалов и даже спален жителей региона, заполонили сеть. В Динском районе 10-летнего мальчика укусила змея, когда он вместе с другими детьми играл в высокой траве. Ребенок укуса не почувствовал, на ноге лишь выступила кровь из небольшой ранки. Но уже через несколько минут, ему пришлось вызывать скорую. У мальчика резко поднялась температура до 39 градусов и начала кружиться голова. В итоге оказывать помощь ребенку пришлось врачам детской краевой больницы, потому что противоядия в районной больнице не нашли.

Что же делать, чтобы вообще исключить подобные риски. "КП"-Кубань" поговорила с сочинским серпентологом Андреем Бугаревым.

- Во-первых, понятно, что боятся стоит только ядовитых змей. У нас обитают гадюки. Их визуально можно отличить по темной расцветке и зигзагообразной полосе на спине, - говорит он. - Но лучше вообще не рисковать и не приближаться к змеям.

По словам Андрея Бугарева, если вы отправились в лес, где в это время года наверняка можно встретить этот вид пресмыкающихся, надевайте плотную и высокую обувь. Лучше, если в ботинки или сапоги будут заправлены плотные брюки.

- Подходить и молотить палкой по змее категорически не надо. Она боится вас не меньше, чем вы ее. И будет защищаться в случае нападения, - говорит серпентолог.

Перед нападением она скрутится в кольцо и выбросится на 15-20 сантиметров - это важно знать. Укус может быть и не очень сильным, но отреагировать на попадание яда организм может по-разному, вплоть до летального исхода. Лучше избежать такого рода встреч со змеями.