Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 июня 2021: показатель заболеваемости снизился впервые за трое суток

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Страшная инфекция на Кубани отступает, но не так быстро, как бы этого хотелось местным жителям. Уже второй год подряд в регионе действует режим повышенной готовности. Они сохранится в регионе как минимум до 11 июня.

Тем не менее уже около несколько месяцев на Кубани не регистрировалось новых вспышек и очагов коронавируса. Это объясняется массовой вакцинацией населения.

Прививку от страшной инфекции уже сделали около 600 тысяч человек. Каждый день эта цифра продолжает расти, а в регионе поступает новая партия вакцины. В ближайшее время на Кубань поступит еще 150 000 доз.

За предыдущие сутки в регионе было зафиксировано 96 новых случаев заражения страшной инфекцией. Это лучший показатель за три дня.

Самыми зараженными городами и районами за 24 часа стала Краснодар, Сочи и Анапа. Здесь было зарегистрировано 20, 13 и 9 новых случаев заражения инфекцией.

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