Кубань для кубанцев: Вениамин Кондратьев предложил отменить льготную ипотеку для тех, кто прожил в регионе меньше 10 лет

Программа действует до 1 июля

Ежегодно Краснодарский край увеличивается на 300-400 тысяч новых жителей. В краевой столице огромный дефицит с местами в больницах, детских садах, школах. И по прогнозам экспертов, поток переезжающих в Краснодар в ближайшие годы снижаться не будет. Выгоду от такого огромного спроса на жилье и кредиты получают застройщики и банки. Недостатка в покупателях они точно не испытывают, еще и снижая ипотечные ставки.

- На Кубани необходимо ограничить выдачу льготной ипотеки под 6,5 процентов, - предложил на Петербургском экономическом форуме губернатор края Вениамин Кондратьев. - А выдавать ее только тем, кто прожил в регионе не менее 10 лет.

По статистике, процент местных, покупающих жилье на льготных условиях, невысок.

- В основном выгодно приобретают его приезжие из других регионов, - сказал Вениамин Кондратьев.

Он заявил, что людям нужно создавать условия для комфортной жизни именно там, откуда они едут.

- Мой подход простой: нужно строить и создавать условия для жизни там, откуда едут, а не там, куда едут. А мы сегодня и так край, где 6 миллионов 400 тысяч человек, такой стройкой еще больше превращаем в мегакрай, но без потенциала, в том числе и рабочих мест, - подчеркнул губернатор.

Напомним, льготная ипотека действует до 1 июля 2021 года, но ЦБ РФ не исключал возможности отмены ее для некоторых регионов.