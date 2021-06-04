Краснодарский край – в лидерах по качеству инвестклимата

Краснодарский край вошел в рейтинге в десятку лучших. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край уже долгое время является одним из наиболее привлекательных для инвесторов регионов. И у этого есть как очевидные причины – хороший климат, кадровый потенциал и развитая инфраструктура, так и более глубокие – большая работа, которую делают региональные власти для снижения административного давления на бизнес и создания привлекательных условий для реализации проектов в самых разных отраслях.

На Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив представило результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России. И Краснодарский край вновь вошел в десятку лучших.

Как отметила во время презентации генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, среди нововведений стало «уравнивание» регионов в случае, когда разница в их среднем индексе не превышает 1,5 пункта – тогда их просто объединяют в одну позицию (например, Краснодарский край поставили рядом с Московской областью), поскольку при оценке все же существует некоторая погрешность.

- В целом инвестклимат в стране улучшается, во многом благодаря снижению сроков выдачи разрешений на строительство и подключения к инженерным коммуникациям, ослабление бюрократии, а также повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, - заявила Светлана Чупшева.

Не стройкой единой

И в этом смысле Краснодарский край является по-своему уникальным регионом, поскольку он занял высокую позицию в рейтинге в период, когда местные власти вынуждены были вводить жесткие ограничения на строительном рынке. Никто не будет спорить с тем, что это было необходимо – интенсивная стройка жилья в прошлые годы создала большую нагрузку на коммунальную инфраструктуру и привела к нехватке школ и детских садов. Конечно, за последние годы на Кубани многое сделали, чтобы решить эти проблемы. Но теперь главное не оказаться в позиции «догоняющего» - поэтому и понадобились жесткие меры и смена градостроительной политики. Не в последнюю очередь это касается и побережья – например, в Анапе и Сочи в этом году не выдали ни одного разрешения на строительство. Потому что кубанским курортам сегодня нужны новые гостиницы и санатории, а не жилые квадратные метры.

Однако, несмотря на все это, инвестиционный климат в Краснодарском крае остался на высоком уровне. Почему? Как неоднократно говорил губернатор Вениамин Кондратьев, у нашего региона много экономических точек роста, а не только строительство. И ключевую роль сыграло создание благоприятных условий для инвестирования в разных отраслях – туристической, аграрной, промышленной.

Время смелых решений

И, конечно же, большое значение при создании рейтинга АСИ уделяло мерам поддержки, которые регионы оказали бизнесу – сверх тех, которые предоставлялись на федеральном уровне. Еще весной, когда пандемия только разгоралась, на Кубани провели опрос предпринимателей – на тему того, какая помощь им необходима прямо сейчас. В итоге многие предложения воплотили в жизнь – например, был создан расширенный список ОКВЭД, пострадавших от «коронавирусных ограничений». А в Фонде микрофинансирования разработали специальные займы со сниженной ставкой, которые многим предпринимателям позволили развиваться даже в непростом 2020 году.

Как считает председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков, период пандемии задал новые тренды в отношениях между властью и бизнесом. Которые очень помогут в будущем.

– Потенциал Краснодарского края огромен. Поддержка малого бизнеса – это то перспективное направление, которое поможет экономическому росту региона. Нам удалось выйти с минимальными потерями из периода жестких ограничений и карантина благодаря смелым решениям региональных властей. Они прислушались к советам бизнеса и инициировали создание регионального перечня пострадавших отраслей, поддержали меры поддержки и льготы для предпринимателей. В результате чего множество предприятий остались на плаву, сохранили работников и спаслись от закрытия, - рассказал Даниэль Башмаков.

К нам едут ради «климата»

Инвестиционный климат – это очень сложный и чувствительный механизм, зависящий от множества факторов. Насколько власти готовы слышать бизнес. Слышат ли его депутаты, и готовы ли вносить изменения в законы, если это необходимо. Но и инвестор должен доказать серьезность своих намерений и приносить пользу региону.

– Политика, которую проводит региональная власть, законы, которые принимают наши парламентарии - например, выплата компенсаций при строительстве инфраструктурных проектов - направлены на формирование наилучших условий для развития бизнеса, - уверен председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко. - Более того, у нас в крае нет жесткого давления на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов. Все это в целом и формирует благоприятный инвестиционный климат. Поэтому неудивительно, что в последние годы вырос поток миграции в край. К нам едут не только те, кто давно мечтал бы здесь жить и воспитывать детей, но и люди, которые решили строить на Кубани свой бизнес. Потому что местные власти максимально доброжелательно настроены к инвесторам, для них принимаются новые законы, строится мощная инфраструктура.

Также он напомнил, что сейчас в крае предоставляется более 50 видов преференций для бизнеса – субсидий, льгот, займов, грантов, гарантий и т.д.). Что, конечно же, сильно способствует росту инвестпривлекательности региона.

Поэтому Краснодарский край сегодня во многом является примером и для других российских субъектов. Как оставаться интересным для бизнеса, при этом заботясь и о своем собственном населении. И каким образом реализовывать проекты, чтобы новые производства не тяготили жителей, а обеспечивали новые рабочие места и способствовали развитию территорий.

КОНКРЕТНО

- По итогам прошлого года Краснодарский край вошел в ТОП-10 регионов с наименьшим давлением на бизнес;

- Объем инвестиций в экономику региона в 2020 году составил около 450 млрд рублей, что примерно соответствуют показателю «допандемийного» 2019-го;

- 25 млрд рублей в крае ежегодно направляют на поддержку бизнеса;

- Более 5 млрд рублей за пять лет вложили в экономику Кубани зарубежные компании.