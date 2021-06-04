Тигровый комар – разносчик смертельной лихорадки - появился на побережье Черного моря

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Возбудители смертельной лихорадки завелись на побережье Черного моря. Тигровые комары сейчас заполнили пляжи Новороссийска.

Местные жители забили тревогу. Таких насекомых они видели впервые в жизни. Этих комаров отличала особая форма окраски. На лапках и теле комаров были черно-белые полоски.

- Это экзотичные комары для Кубани, – говорят в лаборатории проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора. – Они способны переносить опасные заболевания.

Этим летом комары были замечены на побережье Черного моря. Туристы уже встречали насекомых в Новороссийске и Крыму. Также они распространились по всей территории Кавказского побережья.

- Эти команды никогда раньше не были замечены на юге России – добавляют в лаборатории. – Они являются переносчиками лихорадки Денге, Зика, Чикунгунья и арбовирусныех инфекций.

По словам специалистов, комары способны переносить гельминтов, чьи яйца оказываются в организме человека через укус.

Известно, что на побережье Черного моря в Крыму можно встретиться малярийных комаров. Они являются активными переносчиками гельминтов.

Считается, что лучший способ защиты от насекомых – электрофумигаторы, москитные сетки на окнах и спреи от комаров.