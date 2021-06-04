Школьница из Краснодара спела с Манижей

Фото: министерство образования Краснодарского края

В Москве прошел Всероссийский фестиваль «Большая перемена». На нем выступили самые талантливые дети России, а также популярные звезды. Прилетела на конкурс и школьница из Краснодара – Елена Яранова. Она выступила на одной сцене с участницей «Евровидения» Манижей.

- Манижа невероятно душевная и искренняя. В ней столько энергетики, что она, как батарейка, заряжает всех вокруг себя. Я видела, как зрители в едином порыве пели вместе с ней, и это было потрясающе, - делится впечатлениями Елена.

Фото: министерство образования Краснодарского края

Сейчас девушка учится в школе № 102 Краснодара и участвует в конкурсе «Твори». Елена создает и озвучивает музыкальные мультики для маленьких детей, поет, занимается брейкдансом и фитнесом. А еще девушка поделилась своей мечтой – она хочет создать новую игру.

- Одно из моих желаний – создавать действительно нужный контент для детей. Игры, которые будут помогать учиться и мультфильмы, которые учат добру и развивают. Все это я хочу запустить бесплатно и без рекламы, чтобы детям ничего не могло помешать в их развитии, - рассказала Елена.

Фестиваль «Большая перемена» - место, где каждый школьник может показать свой талант. Зарегистрироваться и принять участие могут ребята 8-10 классов до 15 июня по ссылке.