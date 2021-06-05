Два человека погибли при столкновении поезда и легковушки на Кубани

Фото: nvrsk_road

Смертельная авария произошла 5 июня на подъезде к Витязево под Анапой. По предварительным данным, около 12 часов дня водитель на «Тойота Ленд Крузер» хотел проскочить через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Но не успел. Иномарку протаранил пассажирский поезд «Москва-Анапа».

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В результате ДТП на месте от полученных травм погибли 50-летний водитель и 40-летний пассажир, оба жители поселка Витязево, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что локомотив протащил машину по рельсам около 1200 метров.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Известно, что из-за ДТП произошла задержка поездов.

- На перегоне Гостагаевская - Анапа водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Из-за аварии на время до полутора часов задерживаются пассажирские поезда N134 Москва-Анапа и N360 Смоленск-Анапа, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Фото: краевого ГУ МЧС РФ

В РЖД призывали водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.