«Выбрасывают, чтобы цены не снижать»: В минсельхозе Кубани назвали провокацией снимки с клубникой в ковше бульдозера

Фото: vk.com/id154409406

Снимки бульдозера с полным ковшом клубники разлетелись по соцсетях. Блогеры подхватили и стали подписывать, что ягоды везут на свалку, чтобы не снижать цену. Подписчики негодуют и активно делятся своим мнением в комментариях.

- Кубань! Клубника по 450 рублей за килограмм. Выбрасывают, чтобы цены не снижать. Жадность, алчность, жажда наживы, - строчат в аккаунтах авторы под псевдонимами.

При этом ни в одном посте не уточняется, в каком районе Краснодарского края такое происходит и что за фермерское хозяйство «раскидывается» клубникой.

В это время в минсельхозе Кубани блогеров заподозрили в провокации. Якобы авторы намерено публикуют такие тексты ради лайков и хайпа.

- На снимках не понятно, что за фермер вывозит клубнику, какой это район, ягоды даже не упакованы. В любом случае вид у нее не товарный. Бывает, что от такой избавляются, чтобы она не распространяла болезнь, - сказал в разговоре с «Комсомольской правдой» - Кубань» начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства Евгений Крицкий.

Также он добавил, что видит в распространении этих снимков в сети провокацию и попытку привлечь к публикации большую аудиторию.

Фото: vk.com/id154409406

Местные фермеры при этом отмечают, что урожай клубники в этом году на Кубани очень большой – объемы в два раза превышают прошлогодние. В связи с этим с полей могут вывозить много неликвида, и в этом ничего неприемлемого нет.

- Клубника живет 2-3 дня, конечно, ту, которая портится, уничтожают. Но это никак не связано с продажами – они остались на уровне прошлого года, это точно, - рассказал «КП» глава фермерского хозяйства Михаил Лешаков.

Стоит отметить, что розничная цена на сегодняшний день на клубнику в Краснодарском крае варьируется от 150 до 200 рублей за килограмм. Когда с полей ее и вовсе отдают от 50 рулей.

- Оптом у нас клубника уходит за 50-100 рублей. В основном на Кубани выращивают ягоду в Белореченском районе – как в теплицах, так и в открытом грунте. Здесь ее производят не только крупные фермеры, но и личные подсобные хозяйства. Кубанская клубника развозится по всем регионам России, доставляется и в сетевые магазины и на рынки, - рассказал «КП» - Кубань» Евгений Крицкий.

Здесь стоит отметить, что садоводы на Кубани продают только оптом, в розницу никто не торгует. По мнению специалистов, в стране нужно урегулировать наценку, чтобы перекупы не довозили до других регионов «золотой» товар.

- Рынок просто рушится, когда недобросовестные перекупщики взвинчивают цену на 400%. Если бы было ограничение в наценке, был бы больше спрос. При спросе и фермеры бы производили больше, - заключил Криницкий.

В 2021 году в Краснодарском крае произведено и продано больше 800 тонн клубники. Ягода на полях отойдет в середине июня. Но есть в регионе еще и ремонтантные сорта, которые будут плодить практически круглый год.

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