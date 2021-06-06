Что делал Александр Пушкин на Кубани

Фото: Александр Пушкин.

Живописных мест в Краснодарском крае не счесть. Здешней природой и удивительной атмосферой восхищаются многие туристы, приезжающие на отдых. Бывал на Кубани и известный поэт Александр Пушкин. Свои «каникулы» он проводил здесь больше двухсот лет назад.

В августе 1820-го царь Александр I ссылает на юг молодое дарование. Причиной стали «возмутительные» стихи «Вольность» и «К Чаадаеву», написанные Пушкиным, которому едва исполнился 21 год. Путь предстоял неблизкий - из Санкт-Петербурга в Тамань, а после в Крым, Гурзуф.

Только представьте - уроженец Санкт-Петербурга, привыкший к сырым ветрам и седым туманам, отправляется в солнечный регион в самый жаркий месяц лета. Конечно, юг впечатлил поэта: «Видел я берега Кубани и сторожевые станицы - любовался нашими казаками: вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности...». Наблюдательному путешественнику, вдыхавшему пыль выжженных степей, понравилась Кубань.

Короткое путешествие (с 5 по 15 августа) по нынешнему Краснодарскому краю состоялось у Пушкина благодаря генералу кавалерии Николаю Раевскому, а точнее, его сыну. Именно он застал захворавшего поэта в нынешнем Днепропетровске. Генерал Раевский с целым кортежем из сопровождающих ехал на Кавказ, на воды. По просьбе сына он взял с собой Александра, похлопотав об его отпуске.

Пушкин во время южной ссылки

Исследователи говорят, что Пушкин побывал в нескольких кубанских населенных пунктах: Прочноокопской, Темижбекской, Кавказской и Усть-Лабинской крепости. Говорят, что его и семью Раевских встречал атаман Черноморского казачьего войска полковник Григорий Матвеев. Он лично сопровождал их через всю Кубань до Тамани.

Кстати, считается, что вступление к поэме «Руслан и Людмила» Пушкин писал как раз, когда был на Таманском полуострове. Практически во всех словарях «лукоморье» трактуется как старое название морского залива. «На брег песчаный и пустой, и тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской» - пейзажи около Азовского моря, не иначе.

- Есть мнение, что Пушкин и Раевские проезжали по Ставропольскому тракту. И если это так, то они могли переночевать на почтовой станции, которая находилась на восточном въезде в казачью столицу, ведь гостиниц тогда не было, - рассказывала «КП» - Кубань» известный краснодарский краевед Марина Никишова. - Но ни поэт, ни его спутники не упоминают в своих письмах или в других сохранившихся записях наш город.

Краевед сомневается, что Пушкин мог заезжать в казачью столицу.

- Дело в том, что раньше даже в самую жаркую погоду на улицах была такая непролазная грязь, что по ним без особой надобности не передвигались, - объясняет Марина Никишова. - Если раньше топкие места заваливали хворостом, соломой, то у нас в городе это делали с помощью навоза.

Стоит сказать, что почтовая станция, на которой, возможно, ночевал Пушкин, находилась неподалеку от нынешнего краснодарского парка имени Горького. Там растут вековые дубы, одному из которых более шестисот лет. Быть может, о них Александр Сергеевич писал в своих произведениях?